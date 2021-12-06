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Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу
Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу - РИА Новости, 06.12.2021
Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу
Москва слышит только вбросы о якобы запланированной агрессии РФ против Украины, но не слышит ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они не думали... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:53
2021-12-06T19:01
в мире
украина
киев
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
россия
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва слышит только вбросы о якобы запланированной агрессии РФ против Украины, но не слышит ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они не думали начинать силовой сценарий в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной "агрессии" России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке", - сказал Песков телеканалу RT.
https://ria.ru/20211206/ukraina-1762437052.html
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия, москва
18:53 06.12.2021 (обновлено: 19:01 06.12.2021)
 
Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу

Пресс-секретарь президента Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва слышит только вбросы о якобы запланированной агрессии РФ против Украины, но не слышит ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они не думали начинать силовой сценарий в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной "агрессии" России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке", - сказал Песков телеканалу RT.
Танк украинских ВС - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
18:12
В Кремле назвали единственный способ снять напряженность на Украине
 
В миреУкраинаКиевДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМосква
 
 
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