https://ria.ru/20211206/donbass-1762446863.html
Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу
Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу - РИА Новости, 06.12.2021
Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу
Москва слышит только вбросы о якобы запланированной агрессии РФ против Украины, но не слышит ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они не думали... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:53
2021-12-06T18:53
2021-12-06T19:01
в мире
украина
киев
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва слышит только вбросы о якобы запланированной агрессии РФ против Украины, но не слышит ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они не думали начинать силовой сценарий в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной "агрессии" России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке", - сказал Песков телеканалу RT.
https://ria.ru/20211206/ukraina-1762437052.html
украина
киев
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_33798666e0ee4481174ce3b77a14b07c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия, москва
18:53 06.12.2021 (обновлено: 19:01 06.12.2021)
Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу
Пресс-секретарь президента Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу