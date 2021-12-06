https://ria.ru/20211206/donbass-1762446863.html

Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу

Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу - РИА Новости, 06.12.2021

Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу

Москва слышит только вбросы о якобы запланированной агрессии РФ против Украины, но не слышит ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они не думали... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:53

2021-12-06T18:53

2021-12-06T19:01

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москва

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва слышит только вбросы о якобы запланированной агрессии РФ против Украины, но не слышит ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они не думали начинать силовой сценарий в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной "агрессии" России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке", - сказал Песков телеканалу RT.

https://ria.ru/20211206/ukraina-1762437052.html

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия, москва