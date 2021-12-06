https://ria.ru/20211206/dolg-1762305439.html

Кому нельзя давать в долг

Психотерапевт предупредила, каким людям не стоит давать в долг - РИА Новости, 06.12.2021

Кому нельзя давать в долг

Друзьям и родственникам лучше не давать в долг деньги, если правила и срок возврата вам неудобно оговаривать, так же как и неудобно требовать их, если деньги не РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T03:18

2021-12-06T03:18

2021-12-06T10:23

общество

долг

анна стори

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Друзьям и родственникам лучше не давать в долг деньги, если правила и срок возврата вам неудобно оговаривать, так же как и неудобно требовать их, если деньги не возвращают, чтобы не портить дружеские отношения, рассказывает агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.Если все же пришлось отдать в долг сумму, эксперт советует составить договор в письменной форме и четко проговорить ответственность стороны, или быть готовым, что деньги вам не вернут. Но, по словам Стори, проблем с возвратом не должно возникнуть, если близкий человек осознает ответственность и действует "из состояния взрослого".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, долг, анна стори