Кому нельзя давать в долг

03:18 06.12.2021 (обновлено: 10:23 06.12.2021)
Психотерапевт предупредила, каким людям не стоит давать в долг
Психотерапевт Стори посоветовала никогда не давать в долг друзьям и родственникам
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Друзьям и родственникам лучше не давать в долг деньги, если правила и срок возврата вам неудобно оговаривать, так же как и неудобно требовать их, если деньги не возвращают, чтобы не портить дружеские отношения, рассказывает агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.
Если все же пришлось отдать в долг сумму, эксперт советует составить договор в письменной форме и четко проговорить ответственность стороны, или быть готовым, что деньги вам не вернут. Но, по словам Стори, проблем с возвратом не должно возникнуть, если близкий человек осознает ответственность и действует "из состояния взрослого".
"Если же ваш друг в ответ на предложение оговорить условия обижается, показывает, что он находится в состоянии ребенка (действует в ответ на эмоции, свои и чужие, игнорируя реальные факты) и деньги либо не вернет, либо вернет, но не скоро (опять же из состояния ребенка будет стараться вызвать у вас чувство вины, давить на жалость), то в этом случае вам решать — стоит ли одалживать деньги", — предупреждает психотерапевт.