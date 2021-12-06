https://ria.ru/20211206/dobrynin-1762365366.html

Добрынин впервые появился на телевидении после болезни

Добрынин впервые появился на телевидении после болезни - РИА Новости, 06.12.2021

Добрынин впервые появился на телевидении после болезни

Вячеслав Добрынин после длительного перерыва появился на телевидении в качестве жюри шоу "Суперстар. Возвращение!". По словам артиста, он два года... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:15

2021-12-06T13:15

2021-12-06T13:15

шоубиз

шоу-бизнес

вячеслав добрынин

знаменитости

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вячеслав Добрынин после длительного перерыва появился на телевидении в качестве жюри шоу "Суперстар. Возвращение!". По словам артиста, он два года восстанавливался после тяжелой болезни.В программе Юрий Титов исполнил песню "Где же ты была?", написанную Добрыниным в соавторстве с Леонидом Дербеневым. Однако исполнение выпускника "Фабрики звезд" не очень понравилось композитору.В 2018-м году СМИ сообщали, что артист госпитализирован в больницу с инсультом. Позднее выяснилось, что у композитора произошел микроинсульт. В этом году ему исполнилось 75 лет.Народный артист РФ Вячеслав Добрынин — автор около тысячи песен, которые исполняют звезды шоу-бизнеса, неоднократный лауреат музыкальных премий "Овация", "Золотой граммофон" и других.

https://ria.ru/20210831/nagrady-1748037179.html

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шоу-бизнес, вячеслав добрынин, знаменитости