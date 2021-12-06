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Шоубиз
https://ria.ru/20211206/dobrynin-1762365366.html
Добрынин впервые появился на телевидении после болезни
Добрынин впервые появился на телевидении после болезни - РИА Новости, 06.12.2021
Добрынин впервые появился на телевидении после болезни
Вячеслав Добрынин после длительного перерыва появился на телевидении в качестве жюри шоу "Суперстар. Возвращение!". По словам артиста, он два года... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:15
2021-12-06T13:15
шоубиз
шоу-бизнес
вячеслав добрынин
знаменитости
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вячеслав Добрынин после длительного перерыва появился на телевидении в качестве жюри шоу "Суперстар. Возвращение!". По словам артиста, он два года восстанавливался после тяжелой болезни.В программе Юрий Титов исполнил песню "Где же ты была?", написанную Добрыниным в соавторстве с Леонидом Дербеневым. Однако исполнение выпускника "Фабрики звезд" не очень понравилось композитору.В 2018-м году СМИ сообщали, что артист госпитализирован в больницу с инсультом. Позднее выяснилось, что у композитора произошел микроинсульт. В этом году ему исполнилось 75 лет.Народный артист РФ Вячеслав Добрынин — автор около тысячи песен, которые исполняют звезды шоу-бизнеса, неоднократный лауреат музыкальных премий "Овация", "Золотой граммофон" и других.
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шоу-бизнес, вячеслав добрынин, знаменитости
13:15 06.12.2021
 
Добрынин впервые появился на телевидении после болезни

Вячеслав Добрынин впервые появился на телевидении после микроинсульта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Вячеслав Добрынин. Архивное фото
Певец Вячеслав Добрынин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вячеслав Добрынин после длительного перерыва появился на телевидении в качестве жюри шоу "Суперстар. Возвращение!". По словам артиста, он два года восстанавливался после тяжелой болезни.

"Я заранее прошу простить меня за то, что я не очень говорю уверенно. Потому что я после тяжелой болезни восстанавливаюсь, но впервые за два года я вошел в студию. То, что здесь происходит – это для меня праздник", – отметил артист.

В программе Юрий Титов исполнил песню "Где же ты была?", написанную Добрыниным в соавторстве с Леонидом Дербеневым. Однако исполнение выпускника "Фабрики звезд" не очень понравилось композитору.

"Эта песня мне особенно дорога, потому что Леонид Дербенев посвятил ее своей супруге. <…> Среди прочих исполнителей ты пел ее буквально, старательно, но не так, как я сочинял ее. Я думал, что должно быть другое исполнение", – заключил Добрынин.

В 2018-м году СМИ сообщали, что артист госпитализирован в больницу с инсультом. Позднее выяснилось, что у композитора произошел микроинсульт. В этом году ему исполнилось 75 лет.
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин — автор около тысячи песен, которые исполняют звезды шоу-бизнеса, неоднократный лауреат музыкальных премий "Овация", "Золотой граммофон" и других.
31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и народный артист РФ Юрий Стоянов (справа) на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств. - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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