https://ria.ru/20211206/disk-1762084391.html

Не время умирать: куда исчезают файлы и данные с цифровых накопителей

Не время умирать: куда исчезают файлы и данные с цифровых накопителей - РИА Новости, 06.12.2021

Не время умирать: куда исчезают файлы и данные с цифровых накопителей

Цифровизация и даже модные криптовалюты неразрывно связаны с вопросом надежности информационных носителей. Зачастую то, что находится на жестком диске или... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T08:00

2021-12-06T08:00

2021-12-06T08:05

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Цифровизация и даже модные криптовалюты неразрывно связаны с вопросом надежности информационных носителей. Зачастую то, что находится на жестком диске или SSD-накопителе, гораздо дороже самого устройства. О том, как сохранить данные, — в материале РИА Новости.Временная вечностьМы привыкли к тому, что хранить информацию дома — это дешево и надежно. Действительно, даже с учетом недавних колебаний цен гигабайт на современном жестком диске обойдется в смехотворные два-четыре рубля. И чем объемнее накопитель, тем дешевле.Но с надежностью не все так однозначно. В нулевые были компакт-диски — у любого уважающего себя компьютерного энтузиаста имелись горы этих зеркальных тарелочек с личными архивами и коллекциями мультимедиа. Наиболее продвинутые модели позволяли не только сохранять до гигабайта данных, но и перезаписывать их. Производители уверяли, что с этой информацией ничего не случится даже через 250 лет и далекие потомки получат бесценные цифровые "слепки" нашей эпохи. В реальности же подавляющая часть болванок начала нулевых сейчас попросту вышла из строя, даже если с ними бережно обращались.Есть и другая трудность — как работать с устаревшим носителем? В 2021-м непросто найти компьютер или ноутбук с дисководом, а многие форматы уже неактуальны."Основная проблема файлов, хранящихся годами, — зачастую их потом не открыть. Приложения и форматы постоянно обновляются. Поэтому данные каждые несколько лет надо конвертировать", — отмечает Михаил Соловьев, директор по развитию провайдера облачных сервисов DataLine.Компакт-диски и сейчас в ходу. И понятно почему — чем сложнее носитель информации, тем выше вероятность его преждевременной "смерти" и потери данных. Популярные ныне твердотельные накопители — это фактически микрокомпьютеры с несколькими платами и программой управления.Скрытая угрозаПроизводители HDD и SSD добивались увеличения быстродействия и вместимости накопителей именно за счет ресурса продукта. В этом преуспели фактические глобальные монополисты рынка, компании Seagate и Western Digital. В десятых годах они освоили технологию SMR (черепичная запись) — повышение плотности магнитных доменов, которые как бы накладываются друг на друга. Появились диски с огромной памятью, при этом потреблявшие меньше энергии. Обратная сторона этого — резкое падение скорости записи при продолжительной нагрузке: эти жесткие диски, уже доминирующие на рынке, плохо переваривают большие массивы мелких файлов. "Черепица" также сильно повышает вероятность возникновения так называемых битых, то есть нечитаемых файлов.Еще один слабый узел в любом HDD — пишущая головка. В общем, на десятилетия рассчитывать не приходится."Если жесткий диск используется в работающей системе, основной риск — выход из строя механических движущихся частей. Современные качественные изделия точно должны работать под нагрузкой больше десяти лет — но рекомендовал бы после этого переносить ценные данные на новые накопители. За такой срок технологии уходят далеко вперед, значимо увеличиваются скорость доступа и емкость устройств. Если же диск отключен от системы и просто хранится, на первый план выходит опасность размагничивания. Даже если размагнитятся лишь несколько блоков, это может вызвать сбой в целостности информации и данные не восстановить", — объясняет Алексей Болдырев, гендиректор российского системного интегратора "Айтоника".Ситуация с модными SSD (а также с примкнувшим к ним картами памяти и уходящими в историю флешками) еще интереснее. В самой NAND-памяти заложена неприятная особенность, о которой сообщает описание любого твердотельника. Речь о TBW — total bytes written ("всего записанных байт"), сколько гарантированно можно перезаписать терабайтов. У среднестатистического SSD, выполненного по современным технологиям, — 400-500 TBW. Не то чтобы потом накопитель выйдет из строя, но контроллер заблокирует запись, оставляя возможность только скопировать данные. В целом же твердотельные накопители — наименее надежный способ хранения информации."На долговечность влияют температура и питание устройства. При неблагоприятном температурном режиме отключенный SSD может потерять данные за несколько месяцев, а благоприятный диапазон очень узок", — предупреждает Павел Демидов, главный архитектор холдинга "Информзащита".Спасение в облаках?Получается, все наши данные и файлы обречены? Разумеется (как и все в этом мире), но при желании архив можно поддерживать в рабочем состоянии очень долго."Для этого рекомендуется резервирование на аппаратном и логическом уровне, то есть хранить несколько копий. Вместо одного носителя лучше создать систему из нескольких дисков, объединенных в RAID-массив. Конечно, это дополнительные расходы, но надежность значительно выше", — говорит Денис Безкоровайный, сооснователь ИТ-компании Proto Group.Есть иное решение — облачное, если имеется постоянный доступ к высокоскоростной Сети. Стоимость за гигабайт сильно выше, чем у локальных накопителей, но неуклонно снижается. "Облако" подразумевает и зависимость от провайдера, например, Google в этом году односторонне решила закрыть безлимитное бесплатное фотохранилище."Облачные системы принципиально не отличаются от дисков — с поправкой на масштабируемость и производительность. Надежность зависит от хостера, предоставляющего услугу, и инвестиций в обновление. Скорее всего, пользовательские данные, записанные в облако несколько лет назад, уже хоть раз переехали на новые носители", — отмечает Александр Щукин, технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru.Контролировать состояние важных архивов и накопителя можно и самостоятельно. Для этого есть множество программ, анализирующих диск и способных рассчитать, сколько лет он еще прослужит. Зная параметры исходного файла, встроенные в ОС сервисы покажут, что копия идентична, а значит, и откроется без проблем.

https://ria.ru/20210604/disk-1735476569.html

https://ria.ru/20211112/kontakty-1758672884.html

https://ria.ru/20210909/smartfon-1749229463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google, компьютерные технологии