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Верховный суд вступился за украинца, высланного из России за кражу овец
Верховный суд вступился за украинца, высланного из России за кражу овец - РИА Новости, 06.12.2021
Верховный суд вступился за украинца, высланного из России за кражу овец
Верховный суд РФ заступился за гражданина Украины, которого после 20 лет проживания в России депортировали за кражу овец, следует из определения судебной... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:20
2021-12-06T13:22
украина
ростовская область
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ заступился за гражданина Украины, которого после 20 лет проживания в России депортировали за кражу овец, следует из определения судебной коллегии по административным делам ВС РФ.Там отмечается, что истец хоть и не успел получить гражданство, но прожил в Ростовской области более 20 лет, его жена и пятеро детей - граждане РФ. Но в 2017 году он вместе с соучастниками угнал стадо из 90 овец на общую стоимость 550 тысяч рублей и получил за это год колонии.Пока он сидел, полиция аннулировала вид на жительство и вынесла распоряжение о "нежелательности его пребывания" в России. После освобождения его депортировали, запретив въезд на пять лет.Истец оспорил это решение в судах трех инстанций, но безрезультатно. В итоге ему помогла уполномоченный по правам человека в РФ, направив соответствующее ходатайство в ВС РФ.Верховная инстанция решила, что хотя судимость является основанием для признания пребывания человека в стране нежелательной, но "суды, не ограничиваясь установлением только формальных оснований применения закона, должны исследовать и оценивать реальные обстоятельства дела".Суд отметил, что истец разлучен с семьей - все его родственники живут в России, а семья не может переехать к нему, ведь на Украине у него нет жилья. В России же он жил в доме своей матери. Кроме того, его украинский паспорт просрочен.Преступление, за которое он был осужден, не является преступлением против личности, ему назначено минимальное наказание, в период отбытия которого он характеризовался положительно и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Помимо этого, за него поручился глава сельского поселения, а участковый дал положительную характеристику.С соседями истец поддерживал доброжелательные отношения, жалоб и заявлений на него в администрацию поселения не поступало, в нарушении общественного порядка он не замечен, спиртным не злоупотребляет, отметили в коллегии.В итоге суд отменил решения о нежелательности его пребывания, депортации и запрете на въезд.
https://ria.ru/20211202/sud-1761771973.html
https://ria.ru/20211025/sud-1756107062.html
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украина, ростовская область, россия
13:20 06.12.2021 (обновлено: 13:22 06.12.2021)
 
Верховный суд вступился за украинца, высланного из России за кражу овец

Верховный суд вступился за украинца, депортированного из России за кражу стада овец

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ заступился за гражданина Украины, которого после 20 лет проживания в России депортировали за кражу овец, следует из определения судебной коллегии по административным делам ВС РФ.
Там отмечается, что истец хоть и не успел получить гражданство, но прожил в Ростовской области более 20 лет, его жена и пятеро детей - граждане РФ. Но в 2017 году он вместе с соучастниками угнал стадо из 90 овец на общую стоимость 550 тысяч рублей и получил за это год колонии.
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Пока он сидел, полиция аннулировала вид на жительство и вынесла распоряжение о "нежелательности его пребывания" в России. После освобождения его депортировали, запретив въезд на пять лет.
Истец оспорил это решение в судах трех инстанций, но безрезультатно. В итоге ему помогла уполномоченный по правам человека в РФ, направив соответствующее ходатайство в ВС РФ.
Верховная инстанция решила, что хотя судимость является основанием для признания пребывания человека в стране нежелательной, но "суды, не ограничиваясь установлением только формальных оснований применения закона, должны исследовать и оценивать реальные обстоятельства дела".
Суд отметил, что истец разлучен с семьей - все его родственники живут в России, а семья не может переехать к нему, ведь на Украине у него нет жилья. В России же он жил в доме своей матери. Кроме того, его украинский паспорт просрочен.
Преступление, за которое он был осужден, не является преступлением против личности, ему назначено минимальное наказание, в период отбытия которого он характеризовался положительно и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Помимо этого, за него поручился глава сельского поселения, а участковый дал положительную характеристику.
С соседями истец поддерживал доброжелательные отношения, жалоб и заявлений на него в администрацию поселения не поступало, в нарушении общественного порядка он не замечен, спиртным не злоупотребляет, отметили в коллегии.
В итоге суд отменил решения о нежелательности его пребывания, депортации и запрете на въезд.
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