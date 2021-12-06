https://ria.ru/20211206/covid-19-1762353451.html

Сразу после излечения 85% перенесших COVID-19 идут к врачам, заявил Мурашко

Сразу после излечения 85% перенесших COVID-19 идут к врачам, заявил Мурашко - РИА Новости, 06.12.2021

Сразу после излечения 85% перенесших COVID-19 идут к врачам, заявил Мурашко

Восемьдесят пять процентов переболевших коронавирусом обращаются за медицинской помощью в ранний период после излечения от COVID-19, заявил министр... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:27

2021-12-06T12:27

2021-12-06T12:29

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Восемьдесят пять процентов переболевших коронавирусом обращаются за медицинской помощью в ранний период после излечения от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."После перенесенной новой коронавирусной инфекции 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения",- сказал Мурашко на открытии "Российской недели здравоохранения".Он отметил, что это показывает важность программы углубленной диспансеризации для перенесших коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20211122/posledstvie-1760099799.html

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2021

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