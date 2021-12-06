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Сразу после излечения 85% перенесших COVID-19 идут к врачам, заявил Мурашко
Сразу после излечения 85% перенесших COVID-19 идут к врачам, заявил Мурашко - РИА Новости, 06.12.2021
Сразу после излечения 85% перенесших COVID-19 идут к врачам, заявил Мурашко
Восемьдесят пять процентов переболевших коронавирусом обращаются за медицинской помощью в ранний период после излечения от COVID-19, заявил министр... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:27
2021-12-06T12:27
2021-12-06T12:29
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Восемьдесят пять процентов переболевших коронавирусом обращаются за медицинской помощью в ранний период после излечения от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."После перенесенной новой коронавирусной инфекции 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения",- сказал Мурашко на открытии "Российской недели здравоохранения".Он отметил, что это показывает важность программы углубленной диспансеризации для перенесших коронавирусную инфекцию.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:27 06.12.2021 (обновлено: 12:29 06.12.2021)
Сразу после излечения 85% перенесших COVID-19 идут к врачам, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: после излечения от COVID-19 85% сразу обращаются за медпомощью