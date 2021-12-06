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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211206/chuntsin-1762330739.html
В Чунцине запустили пробную коммерческую эксплуатацию беспилотных автобусов
В Чунцине запустили пробную коммерческую эксплуатацию беспилотных автобусов - РИА Новости, 06.12.2021
В Чунцине запустили пробную коммерческую эксплуатацию беспилотных автобусов
В городе Чунцин (Юго-Западный Китай) в пробном режиме были запущены в коммерческую эксплуатацию три автобуса с технологиями автономного вождения. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:05
2021-12-06T11:05
россия-китай: главное
технологии
гуанчжоу
чунцин
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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Чунцин (Юго-Западный Китай) в пробном режиме были запущены в коммерческую эксплуатацию три автобуса с технологиями автономного вождения.Разработанные китайским технологическим гигантом Baidu автобусы под названием Robobusимеют длину 5,9 метра и развивают крейсерскую скорость около 40 километров в час. Они оснащены технологией автоматизации четвертого уровня.Автобусы способны осуществлять прицельную остановку и перемещаться при сложных условиях городских дорог, а также полностью удовлетворяют требования по эксплуатации автобусов в нормальном режиме, сообщили в компании Baidu, добавив, что новые транспортные средства курсируют по рабочему маршруту почти 10 км в обоих направлениях.Жители города могут сесть на новые интеллектуальные автобусы после оплаты проезда с использованием технологии распознавания лиц, IC-карт или платежной системы Alipay.По словам сотрудника службы безопасности автоматического вождения Baidu в Чунцине Чжан Шаньгуя, беспилотные автобусы уже были введены в эксплуатацию в таких китайских городах, как Чунцин, Гуанчжоу, и Цанчжоу, а Чунцин является одним из первых городов в Китае, где была проведена их коммерческая эксплуатация.
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технологии, гуанчжоу, чунцин
11:05 06.12.2021
 

В Чунцине запустили пробную коммерческую эксплуатацию беспилотных автобусов

© REUTERS / Lam YikМужчина в автобусе, Китай
Мужчина в автобусе, Китай - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Lam Yik
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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Чунцин (Юго-Западный Китай) в пробном режиме были запущены в коммерческую эксплуатацию три автобуса с технологиями автономного вождения.
Разработанные китайским технологическим гигантом Baidu автобусы под названием Robobusимеют длину 5,9 метра и развивают крейсерскую скорость около 40 километров в час. Они оснащены технологией автоматизации четвертого уровня.
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Автобусы способны осуществлять прицельную остановку и перемещаться при сложных условиях городских дорог, а также полностью удовлетворяют требования по эксплуатации автобусов в нормальном режиме, сообщили в компании Baidu, добавив, что новые транспортные средства курсируют по рабочему маршруту почти 10 км в обоих направлениях.
Жители города могут сесть на новые интеллектуальные автобусы после оплаты проезда с использованием технологии распознавания лиц, IC-карт или платежной системы Alipay.
По словам сотрудника службы безопасности автоматического вождения Baidu в Чунцине Чжан Шаньгуя, беспилотные автобусы уже были введены в эксплуатацию в таких китайских городах, как Чунцин, Гуанчжоу, и Цанчжоу, а Чунцин является одним из первых городов в Китае, где была проведена их коммерческая эксплуатация.
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииГуанчжоуЧунцин
 
 
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