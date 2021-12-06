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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211206/chernogoriya-1762322103.html
Черногория ужесточила правила въезда в страну для туристов
Черногория ужесточила правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 06.12.2021
Черногория ужесточила правила въезда в страну для туристов
Власти Черногории ужесточили требования ко въезду привитых от коронавируса путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:11
2021-12-06T11:11
туризм
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новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Власти Черногории ужесточили требования ко въезду привитых от коронавируса путешественников, сообщает АТОР.До 22 декабря 2021 года для туристов будут действовать новые правила въезда, рассказали в посольстве этой страны.Основные изменения касаются тех, кто прибывает с сертификатом о вакцинации от COVID-19. Теперь с момента последнего укола должно пройти не более шести месяцев. Гостям, привитым более полугода назад, потребуется предоставить доказательство ревакцинации.Конкретные препараты власти не называют. Теоретически приемлемы все российские вакцины, отмечают эксперты ассоциации. Но в посольстве Черногории настоятельно советуют россиянам приезжать с сертификатом вакцинации именно "Спутником V".Для непривитых и переболевших для въезда в Черногорию в ближайшие три недели потребуется один из трех документов: отрицательный результат ПЦР-анализа не старше 72 часов, положительный результат ПЦР-теста на коронавирус (доказательство перенесенного в прошлом заболевания) старше десяти дней, но не старше полугода со дня выдачи результата или отрицательный результат экспресс-теста на антигены не старше 48 часов.Иностранные граждане, имеющие разрешение на постоянное или временное пребывание в Черногории, без таких справок могут въезжать в страну. Но им предстоит пройти десятидневный карантин. Через шесть дней его можно прекратить при получении отрицательного результата ПЦР-теста.От предоставления этих документов освобождены граждане моложе 18 лет и лица, которые предоставят доказательства невозможности вакцинации по медпоказателям.
https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
https://ria.ru/20211205/egipet-1761795657.html
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черногория, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
11:11 06.12.2021
 
Черногория ужесточила правила въезда в страну для туристов

Черногория ограничила срок действия прививочного сертификата для гостей из-за рубежа

© Depositphotos / MonktwinsБудва
Будва - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Depositphotos / Monktwins
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Власти Черногории ужесточили требования ко въезду привитых от коронавируса путешественников, сообщает АТОР.
До 22 декабря 2021 года для туристов будут действовать новые правила въезда, рассказали в посольстве этой страны.
Основные изменения касаются тех, кто прибывает с сертификатом о вакцинации от COVID-19. Теперь с момента последнего укола должно пройти не более шести месяцев. Гостям, привитым более полугода назад, потребуется предоставить доказательство ревакцинации.
Конкретные препараты власти не называют. Теоретически приемлемы все российские вакцины, отмечают эксперты ассоциации. Но в посольстве Черногории настоятельно советуют россиянам приезжать с сертификатом вакцинации именно "Спутником V".
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Для непривитых и переболевших для въезда в Черногорию в ближайшие три недели потребуется один из трех документов: отрицательный результат ПЦР-анализа не старше 72 часов, положительный результат ПЦР-теста на коронавирус (доказательство перенесенного в прошлом заболевания) старше десяти дней, но не старше полугода со дня выдачи результата или отрицательный результат экспресс-теста на антигены не старше 48 часов.
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Иностранные граждане, имеющие разрешение на постоянное или временное пребывание в Черногории, без таких справок могут въезжать в страну. Но им предстоит пройти десятидневный карантин. Через шесть дней его можно прекратить при получении отрицательного результата ПЦР-теста.
От предоставления этих документов освобождены граждане моложе 18 лет и лица, которые предоставят доказательства невозможности вакцинации по медпоказателям.
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