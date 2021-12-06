https://ria.ru/20211206/bolgariya-1762396865.html

В Болгарии горнолыжные курорты примут туристов без справок и тестов

В Болгарии горнолыжные курорты примут туристов без справок и тестов - РИА Новости, 06.12.2021

В Болгарии горнолыжные курорты примут туристов без справок и тестов

Министерство туризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы, согласно которым горнолыжные курорты примут гостей без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:09

2021-12-06T17:09

2021-12-06T17:09

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министерство туризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы, согласно которым горнолыжные курорты примут гостей без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов, сообщает АТОР.Для заселения в отель или пользования объектами горнолыжной инфраструктуры сертификаты о вакцинации или справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов не нужны.Но для посещения ресторанов, SPA-салонов, термальных курортов и других мест отдыха на курортах туристам все же потребуются документы, подтверждающие отсутствие коронавируса или перенесенного заболевания.Это может быть сертификат о вакцинации (страна признала "Спутник V"), так и справка о перенесенной инфекции или ПЦР-тест не старше 72 часов. Дети до 18 лет освобождены от предоставления этих документов.Гости курортов должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественном транспорте, маршрутных автобусах и такси, в аптеках и магазинах, банках, почтовых отделениях и других общественных учреждениях, а также в ресторанах.В случае проявления у гостя симптомов коронавируса, его изолируют в отдельной комнате гостиницы. При этом сам объект размещения под карантин не попадет. Во всех общественных зонах и местах пребывания постояльца с подозрением на COVID-19 будет проведена тщательная дезинфекция.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

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болгария, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, туристы, куда можно лететь