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Туризм
https://ria.ru/20211206/bolgariya-1762396865.html
В Болгарии горнолыжные курорты примут туристов без справок и тестов
В Болгарии горнолыжные курорты примут туристов без справок и тестов - РИА Новости, 06.12.2021
В Болгарии горнолыжные курорты примут туристов без справок и тестов
Министерство туризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы, согласно которым горнолыжные курорты примут гостей без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:09
2021-12-06T17:09
туризм
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новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министерство туризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы, согласно которым горнолыжные курорты примут гостей без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов, сообщает АТОР.Для заселения в отель или пользования объектами горнолыжной инфраструктуры сертификаты о вакцинации или справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов не нужны.Но для посещения ресторанов, SPA-салонов, термальных курортов и других мест отдыха на курортах туристам все же потребуются документы, подтверждающие отсутствие коронавируса или перенесенного заболевания.Это может быть сертификат о вакцинации (страна признала "Спутник V"), так и справка о перенесенной инфекции или ПЦР-тест не старше 72 часов. Дети до 18 лет освобождены от предоставления этих документов.Гости курортов должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественном транспорте, маршрутных автобусах и такси, в аптеках и магазинах, банках, почтовых отделениях и других общественных учреждениях, а также в ресторанах.В случае проявления у гостя симптомов коронавируса, его изолируют в отдельной комнате гостиницы. При этом сам объект размещения под карантин не попадет. Во всех общественных зонах и местах пребывания постояльца с подозрением на COVID-19 будет проведена тщательная дезинфекция.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
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болгария, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, туристы, куда можно лететь
17:09 06.12.2021
 
В Болгарии горнолыжные курорты примут туристов без справок и тестов

В Болгарии туристам не нужно представить справки и тесты в отелях и на горнолыжных склонах

© Фото : AmorphismanГорнолыжный отдых в Банско в Болгарии
Горнолыжный отдых в Банско в Болгарии - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Amorphisman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министерство туризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы, согласно которым горнолыжные курорты примут гостей без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов, сообщает АТОР.
Для заселения в отель или пользования объектами горнолыжной инфраструктуры сертификаты о вакцинации или справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов не нужны.
Но для посещения ресторанов, SPA-салонов, термальных курортов и других мест отдыха на курортах туристам все же потребуются документы, подтверждающие отсутствие коронавируса или перенесенного заболевания.
Это может быть сертификат о вакцинации (страна признала "Спутник V"), так и справка о перенесенной инфекции или ПЦР-тест не старше 72 часов. Дети до 18 лет освобождены от предоставления этих документов.
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Гости курортов должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественном транспорте, маршрутных автобусах и такси, в аптеках и магазинах, банках, почтовых отделениях и других общественных учреждениях, а также в ресторанах.
В случае проявления у гостя симптомов коронавируса, его изолируют в отдельной комнате гостиницы. При этом сам объект размещения под карантин не попадет. Во всех общественных зонах и местах пребывания постояльца с подозрением на COVID-19 будет проведена тщательная дезинфекция.
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