https://ria.ru/20211206/bezrabotitsa-1762470611.html

В Ингушетии уровень безработицы снизился на 6,2 процента

В Ингушетии уровень безработицы снизился на 6,2 процента - РИА Новости, 06.12.2021

В Ингушетии уровень безработицы снизился на 6,2 процента

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился на 6,2%, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T22:08

2021-12-06T22:08

2021-12-06T22:08

республика ингушетия

безработица

республика ингушетия

здоровье - общество

скфо

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728061260_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ab2d897544ebb90ef8f4f2d11fce3b27.jpg

НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился на 6,2%, сообщает пресс-служба правительства региона."Динамику снижения численности безработных привел заместитель министра труда, занятости и социального развития Адам Хашагульгов во время еженедельного совещания в правительстве, проведенного главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Так, если в 2020 году уровень регистрируемой безработицы составлял 21,1 %, то в этом году он равен 14,9%", - говорится в сообщении.По словам замминистра, в рамках комплекса мер, направленных на восстановление до уровня 2019 года численности занятого населения республики, трудоустроено свыше 9,8 тысячи человек."Комплекс включает реализацию федеральных программ, инвестпроектов и госпрограмм региона. Эта работа находится в активной фазе, и показатели будут выполнены в полном объеме к концу 2021 года", - отметил Хашагульгов.Он добавил, что регион занимает первое место в СКФО и второе место по стране по поддержке индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве граждан. Кроме того, республика лидирует в округе и по числу выданных на портале "Работа в России" направлений на работу - 2,7 тысячи."Калиматов обратил внимание, что рост числа рабочих мест в регионе произошел за счет открытия промпредприятий, швейной и обувной фабрик, а также птицекомплекса", - подчеркивает пресс-служба.

https://ria.ru/20211130/siroty-1761538005.html

https://ria.ru/20211201/ingushetiya-1761594553.html

республика ингушетия

скфо

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безработица, республика ингушетия, здоровье - общество, скфо, россия