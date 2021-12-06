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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211206/bezrabotitsa-1762470611.html
В Ингушетии уровень безработицы снизился на 6,2 процента
В Ингушетии уровень безработицы снизился на 6,2 процента - РИА Новости, 06.12.2021
В Ингушетии уровень безработицы снизился на 6,2 процента
Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился на 6,2%, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T22:08
2021-12-06T22:08
республика ингушетия
безработица
республика ингушетия
здоровье - общество
скфо
россия
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НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился на 6,2%, сообщает пресс-служба правительства региона."Динамику снижения численности безработных привел заместитель министра труда, занятости и социального развития Адам Хашагульгов во время еженедельного совещания в правительстве, проведенного главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Так, если в 2020 году уровень регистрируемой безработицы составлял 21,1 %, то в этом году он равен 14,9%", - говорится в сообщении.По словам замминистра, в рамках комплекса мер, направленных на восстановление до уровня 2019 года численности занятого населения республики, трудоустроено свыше 9,8 тысячи человек."Комплекс включает реализацию федеральных программ, инвестпроектов и госпрограмм региона. Эта работа находится в активной фазе, и показатели будут выполнены в полном объеме к концу 2021 года", - отметил Хашагульгов.Он добавил, что регион занимает первое место в СКФО и второе место по стране по поддержке индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве граждан. Кроме того, республика лидирует в округе и по числу выданных на портале "Работа в России" направлений на работу - 2,7 тысячи."Калиматов обратил внимание, что рост числа рабочих мест в регионе произошел за счет открытия промпредприятий, швейной и обувной фабрик, а также птицекомплекса", - подчеркивает пресс-служба.
https://ria.ru/20211130/siroty-1761538005.html
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безработица, республика ингушетия, здоровье - общество, скфо, россия
22:08 06.12.2021
 
В Ингушетии уровень безработицы снизился на 6,2 процента

В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы снизился на 6,2 процента в 2021 году

© РИА Новости / Максим БогодвидГазеты с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий для ищущих или желающих сменить работу граждан в Центре занятости населения Приволжского района города Казани
Газеты с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий для ищущих или желающих сменить работу граждан в Центре занятости населения Приволжского района города Казани - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился на 6,2%, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Динамику снижения численности безработных привел заместитель министра труда, занятости и социального развития Адам Хашагульгов во время еженедельного совещания в правительстве, проведенного главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Так, если в 2020 году уровень регистрируемой безработицы составлял 21,1 %, то в этом году он равен 14,9%", - говорится в сообщении.
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По словам замминистра, в рамках комплекса мер, направленных на восстановление до уровня 2019 года численности занятого населения республики, трудоустроено свыше 9,8 тысячи человек.
"Комплекс включает реализацию федеральных программ, инвестпроектов и госпрограмм региона. Эта работа находится в активной фазе, и показатели будут выполнены в полном объеме к концу 2021 года", - отметил Хашагульгов.
Он добавил, что регион занимает первое место в СКФО и второе место по стране по поддержке индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве граждан. Кроме того, республика лидирует в округе и по числу выданных на портале "Работа в России" направлений на работу - 2,7 тысячи.
"Калиматов обратил внимание, что рост числа рабочих мест в регионе произошел за счет открытия промпредприятий, швейной и обувной фабрик, а также птицекомплекса", - подчеркивает пресс-служба.
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Республика ИнгушетияБезработицаРеспублика ИнгушетияЗдоровье - ОбществоСКФОРоссия
 
 
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