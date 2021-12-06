https://ria.ru/20211206/bezopasnost-1762359738.html
Гарантии безопасности должны быть взаимными, заявил Песков
Гарантии безопасности должны быть взаимными, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2021
Гарантии безопасности должны быть взаимными, заявил Песков
Международные гарантии безопасности, с инициативой о которых выступил президент РФ Владимир Путин, должны быть взаимными, а не односторонними, заявил... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:49
2021-12-06T12:49
2021-12-06T13:08
в мире
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Международные гарантии безопасности, с инициативой о которых выступил президент РФ Владимир Путин, должны быть взаимными, а не односторонними, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Гарантии безопасности не могут быть односторонними, это совершенно понятно и очевидно... Гарантии бывают только обоюдными. Ведь именно президент Путин является политиком, который настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере международных отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Россия предоставлять такие гарантии другим странам.Ранее Путин заявлял, что России не нужны конфликты на западных границах, но необходимы серьезные и долгосрочные гарантии безопасности.
https://ria.ru/20211130/putin-1761477328.html
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:49 06.12.2021 (обновлено: 13:08 06.12.2021)
Гарантии безопасности должны быть взаимными, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: гарантии безопасности не должны быть односторонними