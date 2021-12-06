https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762385458.html
МИД Белоруссии рассказал об ответных мерах на западные санкции
МИД Белоруссии рассказал об ответных мерах на западные санкции - РИА Новости, 06.12.2021
МИД Белоруссии рассказал об ответных мерах на западные санкции
МИД Белоруссии заявил, что Минск в ответ на новые санкции Запада решил запретить ввоз ряда товаров из государств, применяющих ограничения, вскоре будет... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:28
2021-12-06T14:28
2021-12-06T16:27
в мире
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что Минск в ответ на новые санкции Запада решил запретить ввоз ряда товаров из государств, применяющих ограничения, вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства."В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении МИД Белоруссии на его сайте.Подчеркивается, что "будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран".В ведомстве отметили, что "в качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами "дальней дуги"."Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера", - подчеркивается в заявлении.Минск в ответ на ограничения в отношении своей авиаотрасли примет аналогичные меры к авиаперевозчикам из стран ЕС и Великобритании, заявил в понедельник МИД Белоруссии."В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании", - говорится в заявлении на сайте МИД.В министерстве подчеркнули, что "Беларусь готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
https://ria.ru/20211206/lukashenko-1762358398.html
https://ria.ru/20211204/belorussiya-1762201647.html
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в мире, белоруссия, минск, великобритания, мид белоруссии
14:28 06.12.2021 (обновлено: 16:27 06.12.2021)
МИД Белоруссии рассказал об ответных мерах на западные санкции
МИД Белоруссии: Минск запретит ввоз некоторых товаров из стран, которые ввели санкции
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии
заявил, что Минск
в ответ на новые санкции Запада решил запретить ввоз ряда товаров из государств, применяющих ограничения, вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства.
"В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси
и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении МИД Белоруссии на его сайте
.
Подчеркивается, что "будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран".
"Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", - говорится в заявлении МИД на его сайте.
В ведомстве отметили, что "в качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами "дальней дуги".
"Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера", - подчеркивается в заявлении.
Минск в ответ на ограничения в отношении своей авиаотрасли примет аналогичные меры к авиаперевозчикам из стран ЕС и Великобритании, заявил в понедельник МИД Белоруссии.
"В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании", - говорится в заявлении на сайте МИД.
"Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времен "холодной войны", вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте и будут в полном объеме исполнять принятые на себя международные обязательства", - говорится в заявлении на сайте МИД Белоруссии.
В министерстве подчеркнули, что "Беларусь готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.