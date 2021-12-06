В Белоруссии пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта
В Белоруссии задержали пять человек, бросивших коктейль Молотова в здание милиции
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Минске
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали группу из пяти человек, бросивших в августе коктейль Молотова в здание милиции, возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, сообщила в понедельник пресс-служба МВД страны.
"По подозрению в покушении на совершение акта терроризма задержана группа лиц... В состав преступной группы входили не менее 5 человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Согласно сообщению, в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье "покушение на совершение акта терроризма", ответственность за данное преступление - до 20 лет лишения свободы.
В сообщении говорится, что подозреваемые являлись активными участниками одного из деструктивных Telegram-каналов, свои акции снимали на видео, за что получали денежное вознаграждение. "К преступлениям готовились тщательно – проводили рекогносцировку, наблюдали за объектами, принимали меры конспирации", - отмечается там.
По данным МВД, задержанные подозреваются в том, что в августе бросили коктейль Молотова в здание милиции в Минске. Согласно сообщению, ночью 16 августа сотрудники милиции Фрунзенского РУВД Минска в момент обхода прилегающей к опорному пункту милиции территории обнаружили горящий предмет, оперативно потушили возгорание и вызвали следственно-оперативную группу. "В ходе осмотра места происшествия изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. По заключению экспертов в емкости находился бензин. Кроме того, обнаружены продукты горения составных веществ пиротехнических изделий", - отмечается в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.