https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762372721.html

В Белоруссии пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта

В Белоруссии пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 06.12.2021

В Белоруссии пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта

Белорусские правоохранители задержали группу из пяти человек, бросивших в августе коктейль Молотова в здание милиции, возбуждено уголовное дело о покушении на... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:42

2021-12-06T13:42

2021-12-06T13:42

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали группу из пяти человек, бросивших в августе коктейль Молотова в здание милиции, возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, сообщила в понедельник пресс-служба МВД страны."По подозрению в покушении на совершение акта терроризма задержана группа лиц... В состав преступной группы входили не менее 5 человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Согласно сообщению, в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье "покушение на совершение акта терроризма", ответственность за данное преступление - до 20 лет лишения свободы.В сообщении говорится, что подозреваемые являлись активными участниками одного из деструктивных Telegram-каналов, свои акции снимали на видео, за что получали денежное вознаграждение. "К преступлениям готовились тщательно – проводили рекогносцировку, наблюдали за объектами, принимали меры конспирации", - отмечается там.По данным МВД, задержанные подозреваются в том, что в августе бросили коктейль Молотова в здание милиции в Минске. Согласно сообщению, ночью 16 августа сотрудники милиции Фрунзенского РУВД Минска в момент обхода прилегающей к опорному пункту милиции территории обнаружили горящий предмет, оперативно потушили возгорание и вызвали следственно-оперативную группу. "В ходе осмотра места происшествия изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. По заключению экспертов в емкости находился бензин. Кроме того, обнаружены продукты горения составных веществ пиротехнических изделий", - отмечается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762360988.html

https://ria.ru/20210329/tikhanovskaya-1603329079.html

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в мире, белоруссия, минск, кгб белоруссии