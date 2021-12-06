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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762360988.html
Лукашенко рассказал, сколько оппозиционеров в Белоруссии
Лукашенко рассказал, сколько оппозиционеров в Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2021
Лукашенко рассказал, сколько оппозиционеров в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике всегда было около 10% противников государственной политики. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:54
2021-12-06T12:58
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике всегда было около 10% противников государственной политики."Людей, которые являются нашими противниками, - не тех, что думают иначе, а противниками, - их всегда было около 10%", - сказал в понедельник Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти. Его слова приводит агентство Sputnik.Президент допустил, что, возможно, государство слабо работало с такими людьми, и теперь у них выросли дети, часть которых также не поддерживают государственную политику. "Не все из них предатели и вредители. Многие ребята, девчонки оппозиционеров имеют, возможно, свою точку зрения, но они работают в стране", - сказал Лукашенко.Он призвал чиновников быть "очень аккуратными" и не допускать "охоты на ведьм". "Подбирая людей (на работу в госорганы - ред.), анализируя ситуацию, будьте очень аккуратны. Не должно повториться, как это было в 1930-х годах..: махнули косой - и не важно, кого зацепили. Нельзя идти лоб в лоб: белые, красные - и пошли один на одного. Ни в коем случае. Надо аккуратно, терпеливо разбираться… Не надо устраивать охоту на ведьм, не надо во всех видеть врагов. Ведь очень много было заблудших", - сказал глава государства.В то же время, подчеркнул глава государства, предателей во власти быть не должно. "Самоуспокаиваться нельзя. Ты оппозиционер - пожалуйста, иди в оппозицию, чтобы люди видели, что ты оппозиционер, а это власть. Ты в оппозиции к власти, высказывай свою точку зрения", - отметил президент.Лукашенко при этом уверен, что обычные белорусы вряд ли смогут ответить на вопрос, чего хочет оппозиция. "А мы ведь говорили, помните: разрыв союза с Россией, приглашение сюда НАТО, переформатировать церковь, запретить русский язык и так далее. Они это прячут сейчас: это им не выгодно. Как показывают социологические исследования, которые мы сейчас получили, люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим", - заявил он."Общество, по моей первичной информации, сильно изменилось после прошлого года", - заявил Лукашенко. Глава государства отметил, что многие белорусы увидели, чего на самом деле стоили стремившиеся во власть люди и какие у них были планы. "Просто каждый день вам и многим другим дает основание говорить о том, что мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало", - обратил внимание президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761831686.html
https://ria.ru/20211118/polsha-1759623758.html
https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752785839.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
12:54 06.12.2021 (обновлено: 12:58 06.12.2021)
 
Лукашенко рассказал, сколько оппозиционеров в Белоруссии

Президент Лукашенко: в Белоруссии всегда было около десяти процентов противников власти

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике всегда было около 10% противников государственной политики.
"Людей, которые являются нашими противниками, - не тех, что думают иначе, а противниками, - их всегда было около 10%", - сказал в понедельник Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти. Его слова приводит агентство Sputnik.
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Президент допустил, что, возможно, государство слабо работало с такими людьми, и теперь у них выросли дети, часть которых также не поддерживают государственную политику. "Не все из них предатели и вредители. Многие ребята, девчонки оппозиционеров имеют, возможно, свою точку зрения, но они работают в стране", - сказал Лукашенко.
Он призвал чиновников быть "очень аккуратными" и не допускать "охоты на ведьм". "Подбирая людей (на работу в госорганы - ред.), анализируя ситуацию, будьте очень аккуратны. Не должно повториться, как это было в 1930-х годах..: махнули косой - и не важно, кого зацепили. Нельзя идти лоб в лоб: белые, красные - и пошли один на одного. Ни в коем случае. Надо аккуратно, терпеливо разбираться… Не надо устраивать охоту на ведьм, не надо во всех видеть врагов. Ведь очень много было заблудших", - сказал глава государства.
В то же время, подчеркнул глава государства, предателей во власти быть не должно. "Самоуспокаиваться нельзя. Ты оппозиционер - пожалуйста, иди в оппозицию, чтобы люди видели, что ты оппозиционер, а это власть. Ты в оппозиции к власти, высказывай свою точку зрения", - отметил президент.
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Лукашенко при этом уверен, что обычные белорусы вряд ли смогут ответить на вопрос, чего хочет оппозиция. "А мы ведь говорили, помните: разрыв союза с Россией, приглашение сюда НАТО, переформатировать церковь, запретить русский язык и так далее. Они это прячут сейчас: это им не выгодно. Как показывают социологические исследования, которые мы сейчас получили, люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим", - заявил он.
"Общество, по моей первичной информации, сильно изменилось после прошлого года", - заявил Лукашенко. Глава государства отметил, что многие белорусы увидели, чего на самом деле стоили стремившиеся во власть люди и какие у них были планы. "Просто каждый день вам и многим другим дает основание говорить о том, что мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало", - обратил внимание президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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