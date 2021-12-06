https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762352364.html

Лукашенко заявил, что Минску надо уйти от концентрации власти в одних руках

Лукашенко заявил, что Минску надо уйти от концентрации власти в одних руках - РИА Новости, 06.12.2021

Лукашенко заявил, что Минску надо уйти от концентрации власти в одних руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации нужно уходить от концентрации власти в Белоруссии в одних руках. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:21

2021-12-06T12:21

2021-12-06T12:21

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александр лукашенко

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации нужно уходить от концентрации власти в Белоруссии в одних руках."Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.

https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762344744.html

https://ria.ru/20211206/napadenie-1762347831.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии