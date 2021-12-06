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Лукашенко заявил, что Минску надо уйти от концентрации власти в одних руках
Лукашенко заявил, что Минску надо уйти от концентрации власти в одних руках - РИА Новости, 06.12.2021
Лукашенко заявил, что Минску надо уйти от концентрации власти в одних руках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации нужно уходить от концентрации власти в Белоруссии в одних руках. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:21
2021-12-06T12:21
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации нужно уходить от концентрации власти в Белоруссии в одних руках."Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762344744.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии
12:21 06.12.2021
 
Лукашенко заявил, что Минску надо уйти от концентрации власти в одних руках

Президент Лукашенко считает, что Минску надо уходить от концентрации власти в одних руках

© РИА Новости / пресс-служба президента БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / пресс-служба президента Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации нужно уходить от концентрации власти в Белоруссии в одних руках.
"Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
11:57Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при приходе к власти оппозиции
Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
12:04
Лукашенко заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
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