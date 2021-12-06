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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762344744.html
Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при приходе к власти оппозиции
Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при приходе к власти оппозиции - РИА Новости, 06.12.2021
Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при приходе к власти оппозиции
Если бы руководство Белоруссией перешло оппозиции, республика уже перестала бы существовать, считает президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:57
2021-12-06T18:27
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
нато
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Если бы руководство Белоруссией перешло оппозиции, республика уже перестала бы существовать, считает президент Александр Лукашенко."Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском", — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.Он отметил, что "достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска", что позволяет главе государства Основной закон. "Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подровнять как-то Конституцию", — заявил президент. Лукашенко заметил, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать управление страной в руках одного человека."Надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках. Будь-то у меня, у кого — не важно. У будущего президента. И общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая конституция. А не потому что "эта конституция нужна Лукашенко", — полагает он.По его словам, он "уже наелся этих конституций, власти и всего прочего". "Сейчас вопрос не в Лукашенко, а в сохранении стабильности в нашей стране", — подчеркнул глава Белоруссии.Уехавшая за рубеж оппозиция, обратил внимание Лукашенко, выступает против внесения поправок в Основной закон, что, по его мнению, "странная политика". "Слушайте, а чего вы боретесь? Не проголосует народ на референдуме за изменения — останется эта Конституция, власть останется так, как есть", — указал он.Оппозиция хотела бы вернуться к документу 1994 года, "когда было безвременье, когда никто ни за что не отвечал, когда каждый был сам себе начальник", сказал глава государства. "Для чего? "Вернемся, будет хаос небольшой, но поделим собственность, а потом власть переформатируем и придем к тому, что есть при Лукашенко" — вот такой круг они хотят совершить. Но это на дурачка, у нас это не пройдет", — заключил он. Лукашенко в шестой раз победил на президентских выборах в августе 2020 года. С его переизбранием не согласилась оппозиция. В Белоруссии начались несанкционированные массовые протесты, которые силовики пресекали с помощью спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что митинги координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в дела страны. По его словам, за беспорядками стоят США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и некоторые другие страны поэтапно начали вводить санкции против Минска.
https://ria.ru/20210525/sanktsii-1733749286.html
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html
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в мире, белоруссия, нато, александр лукашенко
11:57 06.12.2021 (обновлено: 18:27 06.12.2021)
 
Лукашенко рассказал, что ждало бы Белоруссию при приходе к власти оппозиции

Президент Лукашенко: если бы к власти пришла оппозиция, Белоруссии уже не было бы

© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTA
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Если бы руководство Белоруссией перешло оппозиции, республика уже перестала бы существовать, считает президент Александр Лукашенко.
"Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском", — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.
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Он отметил, что "достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска", что позволяет главе государства Основной закон. "Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подровнять как-то Конституцию", — заявил президент.
Лукашенко заметил, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать управление страной в руках одного человека.
"Надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках. Будь-то у меня, у кого — не важно. У будущего президента. И общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая конституция. А не потому что "эта конституция нужна Лукашенко", — полагает он.
По его словам, он "уже наелся этих конституций, власти и всего прочего". "Сейчас вопрос не в Лукашенко, а в сохранении стабильности в нашей стране", — подчеркнул глава Белоруссии.
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Уехавшая за рубеж оппозиция, обратил внимание Лукашенко, выступает против внесения поправок в Основной закон, что, по его мнению, "странная политика". "Слушайте, а чего вы боретесь? Не проголосует народ на референдуме за изменения — останется эта Конституция, власть останется так, как есть", — указал он.
Оппозиция хотела бы вернуться к документу 1994 года, "когда было безвременье, когда никто ни за что не отвечал, когда каждый был сам себе начальник", сказал глава государства.
"Для чего? "Вернемся, будет хаос небольшой, но поделим собственность, а потом власть переформатируем и придем к тому, что есть при Лукашенко" — вот такой круг они хотят совершить. Но это на дурачка, у нас это не пройдет", — заключил он.
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Лукашенко в шестой раз победил на президентских выборах в августе 2020 года. С его переизбранием не согласилась оппозиция. В Белоруссии начались несанкционированные массовые протесты, которые силовики пресекали с помощью спецсредств.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что митинги координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в дела страны. По его словам, за беспорядками стоят США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и некоторые другие страны поэтапно начали вводить санкции против Минска.
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