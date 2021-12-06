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ВТБ разрабатывает проект защиты клиентов от "кредитных мошенников"
ВТБ разрабатывает проект защиты клиентов от "кредитных мошенников" - РИА Новости, 06.12.2021
ВТБ разрабатывает проект защиты клиентов от "кредитных мошенников"
ВТБ разрабатывает масштабный проект по защите клиентов от мошенников, который, по экспертной оценке банка, дополнительно позволит сократить потенциальный объем... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:29
2021-12-06T14:29
новости компаний - экономика
втб
анатолий печатников
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. ВТБ разрабатывает масштабный проект по защите клиентов от мошенников, который, по экспертной оценке банка, дополнительно позволит сократить потенциальный объем хищений на 20 процентов, сообщает пресс-служба банка."Для более безопасного использования мобильного приложения клиенты ВТБ Онлайн в следующем году смогут воспользоваться специальными настройками. Важнейшей из них станет технология, которая позволит избежать оформления кредитов даже под влиянием мошенников. Она будет разработана на основе скоринга профиля заемщика и системы противодействия мошенничеству, подключить ее можно будет самостоятельно", - говорится в сообщении.ВТБ также разработает новый сервис оценки уровня безопасности клиентов. На основе самообучающихся моделей он будет рекомендовать пользователям ВТБ Онлайн включать настройки для повышения уровня защищенности. Это позволит им узнать об актуальных угрозах со стороны мошенников: посмотреть видеоматериалы, пройти обучающие игры в голосовом ассистенте или в мессенджерах банка, сдать биометрию, установить лимиты по операциями или подключить страховку от мошенничества и др."Растущая активность мошенников за последние два года всерьез беспокоит банковское сообщество, ведь именно кредитные организации стоят на страже средств своих клиентов. Возможно, самым сложным последствием действий злоумышленников становится "оформленный" на клиента кредит, средства которого сразу же уходят преступникам. Это проблема и для заемщика, которому зачастую нечем возвращать долг, и для банка, который не может себе позволить роста просроченной задолженности. Мы убеждены, что решением этого вопроса может стать только внедрение технологии "умного скоринга", который на ранней стадии определит, действует ли клиент самостоятельно или "под гипнозом". В следующем году мы представим разработку подобных технологий и надеемся существенно продвинуться в решении этого важного для всего рынка вопроса", - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Пресс-служба отмечает, что ВТБ планирует реализовать комплекс новых мер по безопасному использованию мобильного приложения в середине 2022 года.
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новости компаний - экономика, втб, анатолий печатников
14:29 06.12.2021
 

ВТБ разрабатывает проект защиты клиентов от "кредитных мошенников"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. ВТБ разрабатывает масштабный проект по защите клиентов от мошенников, который, по экспертной оценке банка, дополнительно позволит сократить потенциальный объем хищений на 20 процентов, сообщает пресс-служба банка.
"Для более безопасного использования мобильного приложения клиенты ВТБ Онлайн в следующем году смогут воспользоваться специальными настройками. Важнейшей из них станет технология, которая позволит избежать оформления кредитов даже под влиянием мошенников. Она будет разработана на основе скоринга профиля заемщика и системы противодействия мошенничеству, подключить ее можно будет самостоятельно", - говорится в сообщении.
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ВТБ также разработает новый сервис оценки уровня безопасности клиентов. На основе самообучающихся моделей он будет рекомендовать пользователям ВТБ Онлайн включать настройки для повышения уровня защищенности. Это позволит им узнать об актуальных угрозах со стороны мошенников: посмотреть видеоматериалы, пройти обучающие игры в голосовом ассистенте или в мессенджерах банка, сдать биометрию, установить лимиты по операциями или подключить страховку от мошенничества и др.
"Растущая активность мошенников за последние два года всерьез беспокоит банковское сообщество, ведь именно кредитные организации стоят на страже средств своих клиентов. Возможно, самым сложным последствием действий злоумышленников становится "оформленный" на клиента кредит, средства которого сразу же уходят преступникам. Это проблема и для заемщика, которому зачастую нечем возвращать долг, и для банка, который не может себе позволить роста просроченной задолженности. Мы убеждены, что решением этого вопроса может стать только внедрение технологии "умного скоринга", который на ранней стадии определит, действует ли клиент самостоятельно или "под гипнозом". В следующем году мы представим разработку подобных технологий и надеемся существенно продвинуться в решении этого важного для всего рынка вопроса", - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Пресс-служба отмечает, что ВТБ планирует реализовать комплекс новых мер по безопасному использованию мобильного приложения в середине 2022 года.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБАнатолий Печатников
 
 
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