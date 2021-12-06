В АЕБ заявили о падении продаж новых легковых автомобилей в России
АЕБ: продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в ноябре упали на 20,4%
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области / Перейти в фотобанкСборка автомобилей Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall в индустриальном парке "Узловая"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре упали на 20,4% в годовом выражении - до 125,5 тысячи машин, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
При этом за январь-ноябрь продажи на российском авторынке выросли на 6,9% - до 1,4 миллиона машин.
"В ноябре продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января-ноября 2021 года все же положителен: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Обычно декабрь - благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся", - прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
В АЕБ также уточнили, что окончательные результаты 2021 года будут объявлены 13 января.
По данным АЕБ, лидером на авторынке России в ноябре, несмотря на значительное падение продаж (-31%, 26,4 тысячи автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте южнокорейская Kia с результатом 14,5 тысячи проданных автомобилей (-31%). Третье место занимает автоконцерн Hyundai, сокративший продажи на 17% - до 14,4 тысячи штук. Далее идут Renault - 11,8 тысячи проданных в ноябре автомобилей (-15%) и Toyota - 7,6 тысячи машин (-7%).
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