https://ria.ru/20211206/avstraliya-1762339200.html

В Австралии установят "черный ящик" Земли, напоминающий о конце света

В Австралии установят "черный ящик" Земли, напоминающий о конце света - РИА Новости, 06.12.2021

В Австралии установят "черный ящик" Земли, напоминающий о конце света

В Австралии в будущем году установят так называемый черный ящик Земли — самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая уже автоматически накапливается... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:31

2021-12-06T11:31

2021-12-06T13:18

в мире

норвегия

тасмания

земля

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Австралии в будущем году установят так называемый черный ящик Земли — самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая уже автоматически накапливается на созданном для этого сайте, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления."Назначение этого устройства — предоставить беспристрастные материалы о событиях, которые ведут к прекращению существования планеты, взять ответственность за будущие поколения и побудить к срочным действиям", — говорится в описании онлайн-ресурса.По словам его авторов, "чем закончится эта история, зависит от нас".Фоном сайта стало предполагаемое изображение монумента в виде огромного бруска, размеры которого, как сообщает телеканал ABC, составят 10 × 4 × 3 метра. Его выполнят из стальной брони толщиной 7,5 миллиметра и возведут на устойчивой в геологическом отношении местности на острове Тасмания. Внутрь поместят огромные хранилища данных с подключением к интернету, их будут питать солнечные батареи сверху и аккумуляторы внутри.Такой "черный ящик" Земли будет записывать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.Также записываются заголовки новостей, посты соцсетей и сообщения со встреч, посвященных изменениям климата.На сайте в реальном времени показано, какие информационные сообщения виртуально уже записаны.Проект, который, как утверждается, не является коммерческим, ведет тем не менее крупнейшая маркетинговая австралийская компания Clemenger BBDO в сотрудничестве с местными исследователями.

https://ria.ru/20210801/prorochestva-1743674491.html

https://ria.ru/20210921/asteroid-1751109417.html

норвегия

тасмания

земля

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в мире, норвегия, тасмания, земля