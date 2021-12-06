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В Австралии установят "черный ящик" Земли, напоминающий о конце света
В Австралии установят "черный ящик" Земли, напоминающий о конце света - РИА Новости, 06.12.2021
В Австралии установят "черный ящик" Земли, напоминающий о конце света
В Австралии в будущем году установят так называемый черный ящик Земли — самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая уже автоматически накапливается... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:31
2021-12-06T13:18
в мире
норвегия
тасмания
земля
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Австралии в будущем году установят так называемый черный ящик Земли — самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая уже автоматически накапливается на созданном для этого сайте, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления."Назначение этого устройства — предоставить беспристрастные материалы о событиях, которые ведут к прекращению существования планеты, взять ответственность за будущие поколения и побудить к срочным действиям", — говорится в описании онлайн-ресурса.По словам его авторов, "чем закончится эта история, зависит от нас".Фоном сайта стало предполагаемое изображение монумента в виде огромного бруска, размеры которого, как сообщает телеканал ABC, составят 10 × 4 × 3 метра. Его выполнят из стальной брони толщиной 7,5 миллиметра и возведут на устойчивой в геологическом отношении местности на острове Тасмания. Внутрь поместят огромные хранилища данных с подключением к интернету, их будут питать солнечные батареи сверху и аккумуляторы внутри.Такой "черный ящик" Земли будет записывать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.Также записываются заголовки новостей, посты соцсетей и сообщения со встреч, посвященных изменениям климата.На сайте в реальном времени показано, какие информационные сообщения виртуально уже записаны.Проект, который, как утверждается, не является коммерческим, ведет тем не менее крупнейшая маркетинговая австралийская компания Clemenger BBDO в сотрудничестве с местными исследователями.
https://ria.ru/20210801/prorochestva-1743674491.html
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в мире, норвегия, тасмания, земля
11:31 06.12.2021 (обновлено: 13:18 06.12.2021)
 
В Австралии установят "черный ящик" Земли, напоминающий о конце света

В Австралии в 2022 году установят "черный ящик" Земли, напоминающий о конце света

© Earth's Black BoxИзображение "черного ящика" Земли, который планируется установить в Австралии
Изображение черного ящика Земли, который планируется установить в Австралии
© Earth's Black Box
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Австралии в будущем году установят так называемый черный ящик Земли — самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая уже автоматически накапливается на созданном для этого сайте, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.
"Назначение этого устройства — предоставить беспристрастные материалы о событиях, которые ведут к прекращению существования планеты, взять ответственность за будущие поколения и побудить к срочным действиям", — говорится в описании онлайн-ресурса.
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По словам его авторов, "чем закончится эта история, зависит от нас".
Фоном сайта стало предполагаемое изображение монумента в виде огромного бруска, размеры которого, как сообщает телеканал ABC, составят 10 × 4 × 3 метра. Его выполнят из стальной брони толщиной 7,5 миллиметра и возведут на устойчивой в геологическом отношении местности на острове Тасмания. Внутрь поместят огромные хранилища данных с подключением к интернету, их будут питать солнечные батареи сверху и аккумуляторы внутри.
Такой "черный ящик" Земли будет записывать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.
Также записываются заголовки новостей, посты соцсетей и сообщения со встреч, посвященных изменениям климата.
На сайте в реальном времени показано, какие информационные сообщения виртуально уже записаны.
Проект, который, как утверждается, не является коммерческим, ведет тем не менее крупнейшая маркетинговая австралийская компания Clemenger BBDO в сотрудничестве с местными исследователями.
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