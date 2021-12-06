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Афганистан не должен стать "тихой гаванью" терроризма, заявили Путин и Моди
Афганистан не должен стать "тихой гаванью" терроризма, заявили Путин и Моди - РИА Новости, 06.12.2021
Афганистан не должен стать "тихой гаванью" терроризма, заявили Путин и Моди
Афганистан не должен использоваться для укрытия, подготовки и финансирования каких-либо террористических группировок, следует из совместного заявления... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:48
2021-12-06T19:48
2021-12-06T19:48
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Афганистан не должен использоваться для укрытия, подготовки и финансирования каких-либо террористических группировок, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", которое опубликовано на сайте Кремля."Лидеры подчеркнули, что территория Афганистана не должна использоваться для укрытия, подготовки, планирования операций или финансирования каких-либо террористических группировок, включая ИГИЛ*, "Аль-Каиду"*, "Лашкар-э-Тайба"* и так далее. Они заявили о своей твердой приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая его финансирование, ликвидации террористической инфраструктуры и противодействию радикализации, с тем чтобы Афганистан никогда не стал "тихой гаванью" глобального терроризма", - говорится в сообщении.Стороны напомнили о важности резолюций ООН по Афганистану, а также итоговых документов Московского формата консультаций и других международных и региональных механизмов."Лидеры подчеркнули центральную роль ООН в Афганистане", - добавляется в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, индия, оон, афганистан, владимир путин, аль-каида, нарендра моди, исламское государство, россия
Афганистан не должен стать "тихой гаванью" терроризма, заявили Путин и Моди
Президент Путин и премьер Индии Моди: Афганистан не должен стать тихой гаванью терроризма