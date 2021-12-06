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Талибы вернули четыре тысячи перемещенных семей в места проживания
Талибы вернули четыре тысячи перемещенных семей в места проживания - РИА Новости, 06.12.2021
Талибы вернули четыре тысячи перемещенных семей в места проживания
Министерство по делам беженцев Афганистана вернуло в родные провинции 4 тысячи внутренне перемещенных семей, еще тысячи внутреннее перемещенных лиц и бездомных... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:23
2021-12-06T16:23
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
гильменд (провинция)
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 6 дек - РИА Новости. Министерство по делам беженцев Афганистана вернуло в родные провинции 4 тысячи внутренне перемещенных семей, еще тысячи внутреннее перемещенных лиц и бездомных остаются в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей ведомства."Сейчас помощи недостаточно, у людей в Афганистане много проблем, и их проблемам необходимо уделять всё внимание. Обязательства международного сообщества не были выполнены в достаточной степени и не дошли до Афганистана" - заявил замминистра по делам беженцев во временном кабмине талибов Мохаммад Арсал Кароти.Один из перемещенных Тавус Хан, сбежавший из провинции Гильменд в Кабул во время боев между "Талибаном"* и бывшим правительством, рассказал каналу, что у них дома даже нет хлеба. Ранее управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало увеличить поддержку 3,5 миллиона человек, перемещенных в результате конфликта внутри Афганистана. По данным управления, около 23 миллионов человек, 55% населения Афганистана, страдают от острого недоедания, почти 9 миллионов из них столкнулись с угрозой голода.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/afganistan-1760463984.html
кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, гильменд (провинция), мохаммад хасан ахунд
16:23 06.12.2021
 
Талибы вернули четыре тысячи перемещенных семей в места проживания

Талибы вернули четыре тысячи перемещенных семей в места проживания в Афганистане

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы в провинции Панджшер
Талибы в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
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КАБУЛ, 6 дек - РИА Новости. Министерство по делам беженцев Афганистана вернуло в родные провинции 4 тысячи внутренне перемещенных семей, еще тысячи внутреннее перемещенных лиц и бездомных остаются в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей ведомства.
"Сейчас помощи недостаточно, у людей в Афганистане много проблем, и их проблемам необходимо уделять всё внимание. Обязательства международного сообщества не были выполнены в достаточной степени и не дошли до Афганистана" - заявил замминистра по делам беженцев во временном кабмине талибов Мохаммад Арсал Кароти.
Один из перемещенных Тавус Хан, сбежавший из провинции Гильменд в Кабул во время боев между "Талибаном"* и бывшим правительством, рассказал каналу, что у них дома даже нет хлеба. Ранее управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало увеличить поддержку 3,5 миллиона человек, перемещенных в результате конфликта внутри Афганистана. По данным управления, около 23 миллионов человек, 55% населения Афганистана, страдают от острого недоедания, почти 9 миллионов из них столкнулись с угрозой голода.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанГильменд (провинция)Мохаммад Хасан Ахунд
 
 
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