https://ria.ru/20211206/afganistan-1762406326.html
Путин на встрече с Моди обсудил ситуацию в Афганистане
Путин на встрече с Моди обсудил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 06.12.2021
Путин на встрече с Моди обсудил ситуацию в Афганистане
Россию беспокоит все, что связано с терроризмом, наркотиками, в этой связи не может не беспокоить и ситуация в Афганистане, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:50
2021-12-06T15:50
2021-12-06T16:58
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Россию беспокоит все, что связано с терроризмом, наркотиками, в этой связи не может не беспокоить и ситуация в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди."Нас, безусловно беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним. Так же, как и с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане", - сказал Путин.Он отметил, что встреча министров обороны и министров иностранных дел РФ и Индии говорит о том, что страны продолжают развивать отношения на международном уровне.
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Встреча Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди
Владимир Путин прибыл на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кортеж подъехал к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, политики вышли к прессе для совместной фотографии, а затем отправились в здание.
2021-12-06T15:50
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в мире, афганистан, индия, владимир путин, нарендра моди, россия
15:50 06.12.2021 (обновлено: 16:58 06.12.2021)
Путин на встрече с Моди обсудил ситуацию в Афганистане
Президент Владимир Путин и премьер Нарендра Моди обсудили ситуацию в Афганистане