https://ria.ru/20211206/afganistan-1762328917.html

Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки

Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки - РИА Новости, 06.12.2021

Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки

Талибы (движение "Талибан"*) создали специальное военное подразделение для защиты лесов в Афганистане от вырубки, сообщил афганский телеканал Tolo News со... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:31

2021-12-06T10:31

2021-12-06T10:31

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) создали специальное военное подразделение для защиты лесов в Афганистане от вырубки, сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на минсельхоз страны.Как заявил заместитель главы министерства, создание специального "зеленого подразделения" было одобрено кабинетом министров. Над его формированием работает МВД Афганистана."Это подразделение будет защищать леса Афганистана и предотвращать их вырубку, а также контрабанду древесины за пределы страны", - заявил представитель МВД Афганистана Саид Хости.Заместитель главы министерства сельского хозяйства по природным ресурсам и орошению Шамсуддин Шариати, отметил, что власти намерены "остановить вырубку не только фисташковых деревьев, но и всех лесов, которые есть в стране".Согласно данным министерства сельского хозяйства, орошения и животноводства страны, урожай фисташек в Афганистане в текущем году вырос по сравнению с прошлым. В министерстве добавили, что тысячи тонн фисташек были экспортированы в 2021 году.Фисташковые деревья растут во многих провинциях Афганистана, в частности в Герате, Кундузе, Бадгисе, Фарьябе.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211202/taliby-1761790060.html

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в мире, оон, талибан, афганистан, герат (провинция), кундуз (провинция)