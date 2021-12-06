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Новым главой МВД Абхазии назначили Вальтера Бутбу
Новым главой МВД Абхазии назначили Вальтера Бутбу - РИА Новости, 06.12.2021
Новым главой МВД Абхазии назначили Вальтера Бутбу
Новым главой МВД Абхазии стал Вальтер Бутба, указ об этом подписал в понедельник президент республики Аслан Бжания. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:38
2021-12-06T18:28
в мире
сухум
абхазия
владимир путин
мвд абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 6 дек – РИА Новости. Новым главой МВД Абхазии стал Вальтер Бутба, указ об этом подписал в понедельник президент республики Аслан Бжания."Назначить Бутба Вальтера Сергеевича министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в указе.С 2014 по 2016 годы Бутба занимал должность заместителя главы МВД Абхазии. С 2016 года был руководителем управления по экономической безопасности и противодействию коррупции крупнейших акционерных обществ. Указом президента России Владимира Путина Бутба был награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка".Бжания 2 декабря освободил главу МВД Абхазии Дмитрия Дбара от должности и назначил его начальником государственной службы охраны.В начале октября оппозиция Абхазии провела митинг, в ходе которого заявила о праве проведения народного схода с требованием отставки Бжании. Оппозиционеры выступили с такой инициативой, так как Бжания не выполнил их требование отправить в отставку Дбара после инцидента со стрельбой оппозиционных депутатов парламента Гарри Кокаи и Алмасхана Ардзинбы в Сухуме, ограничившись только взысканием.
https://ria.ru/20211122/abkhaziya-1760177334.html
https://ria.ru/20211104/abkhaziya-1757704948.html
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в мире, сухум, абхазия, владимир путин, мвд абхазии, аслан бжания
17:38 06.12.2021 (обновлено: 18:28 06.12.2021)
 
Новым главой МВД Абхазии назначили Вальтера Бутбу

Глава Абхазии Бжания назначил главой МВД Вальтера Бутбу

© Фото : МВД Республики АбхазияМинистр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба
Министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : МВД Республики Абхазия
Читать ria.ru в
СУХУМ, 6 дек – РИА Новости. Новым главой МВД Абхазии стал Вальтер Бутба, указ об этом подписал в понедельник президент республики Аслан Бжания.
"Назначить Бутба Вальтера Сергеевича министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в указе.
С 2014 по 2016 годы Бутба занимал должность заместителя главы МВД Абхазии. С 2016 года был руководителем управления по экономической безопасности и противодействию коррупции крупнейших акционерных обществ. Указом президента России Владимира Путина Бутба был награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка".
Бжания 2 декабря освободил главу МВД Абхазии Дмитрия Дбара от должности и назначил его начальником государственной службы охраны.
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В начале октября оппозиция Абхазии провела митинг, в ходе которого заявила о праве проведения народного схода с требованием отставки Бжании. Оппозиционеры выступили с такой инициативой, так как Бжания не выполнил их требование отправить в отставку Дбара после инцидента со стрельбой оппозиционных депутатов парламента Гарри Кокаи и Алмасхана Ардзинбы в Сухуме, ограничившись только взысканием.
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В миреСухумАбхазияВладимир ПутинМВД АбхазииАслан Бжания
 
 
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