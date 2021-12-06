https://ria.ru/20211206/abkhaziya-1762429265.html

Новым главой МВД Абхазии назначили Вальтера Бутбу

Новым главой МВД Абхазии назначили Вальтера Бутбу - РИА Новости, 06.12.2021

Новым главой МВД Абхазии назначили Вальтера Бутбу

Новым главой МВД Абхазии стал Вальтер Бутба, указ об этом подписал в понедельник президент республики Аслан Бжания. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:38

2021-12-06T17:38

2021-12-06T18:28

в мире

сухум

абхазия

владимир путин

мвд абхазии

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762440789_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_885f18f5bd72bd9287bfb21d37384240.jpg

СУХУМ, 6 дек – РИА Новости. Новым главой МВД Абхазии стал Вальтер Бутба, указ об этом подписал в понедельник президент республики Аслан Бжания."Назначить Бутба Вальтера Сергеевича министром внутренних дел Республики Абхазия", - говорится в указе.С 2014 по 2016 годы Бутба занимал должность заместителя главы МВД Абхазии. С 2016 года был руководителем управления по экономической безопасности и противодействию коррупции крупнейших акционерных обществ. Указом президента России Владимира Путина Бутба был награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка".Бжания 2 декабря освободил главу МВД Абхазии Дмитрия Дбара от должности и назначил его начальником государственной службы охраны.В начале октября оппозиция Абхазии провела митинг, в ходе которого заявила о праве проведения народного схода с требованием отставки Бжании. Оппозиционеры выступили с такой инициативой, так как Бжания не выполнил их требование отправить в отставку Дбара после инцидента со стрельбой оппозиционных депутатов парламента Гарри Кокаи и Алмасхана Ардзинбы в Сухуме, ограничившись только взысканием.

https://ria.ru/20211122/abkhaziya-1760177334.html

https://ria.ru/20211104/abkhaziya-1757704948.html

сухум

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сухум, абхазия, владимир путин, мвд абхазии, аслан бжания