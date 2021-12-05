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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 05.12.2021
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T03:16
2021-12-05T03:16
2021-12-05T03:16
в мире
землетрясение
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 23.47 по времени UTC (02.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 268 километрах к северу от индонезийского Тобело. Очаг залегал на глубине 33 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0