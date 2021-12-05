https://ria.ru/20211205/zemletryasenie-1762221061.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 05.12.2021

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T03:16

2021-12-05T03:16

2021-12-05T03:16

в мире

землетрясение

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 23.47 по времени UTC (02.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 268 километрах к северу от индонезийского Тобело. Очаг залегал на глубине 33 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20211129/peru-1761195055.html

индонезия

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в мире, землетрясение, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)