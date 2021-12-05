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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 05.12.2021
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T03:16
2021-12-05T03:16
в мире
землетрясение
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 23.47 по времени UTC (02.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 268 километрах к северу от индонезийского Тобело. Очаг залегал на глубине 33 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
03:16 05.12.2021
 
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 23.47 по времени UTC (02.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 268 километрах к северу от индонезийского Тобело. Очаг залегал на глубине 33 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Перу - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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В миреЗемлетрясениеИндонезияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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