https://ria.ru/20211205/yaponiya-1762231045.html

В Японии прошла церемония в честь совершеннолетия дочери императора

В Японии прошла церемония в честь совершеннолетия дочери императора - РИА Новости, 05.12.2021

В Японии прошла церемония в честь совершеннолетия дочери императора

Единственная дочь императора Японии Нарухито принцесса Аико посетила в воскресенье торжественную церемонию вхождения в число совершеннолетних членов... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T10:13

2021-12-05T10:13

2021-12-05T10:59

в мире

япония

фумио кисида

нарухито

акихито

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ТОКИО, 5 дек – РИА Новости. Единственная дочь императора Японии Нарухито принцесса Аико посетила в воскресенье торжественную церемонию вхождения в число совершеннолетних членов императорской семьи, в ходе которой ей был вручен Орден Священной короны на ленте, даруемый представительницам императорской семьи по достижении 20-летия.После церемонии принцесса Аико, облаченная в придворное платье и жакет, под который была надета лента с орденом, появилась перед журналистами. Ее волосы были собраны в высокую прическу, украшенную бриллиантовой тиарой. Видеозапись выхода транслировал телеканал NHK.Бриллиантовую тиару для торжественных мероприятий принцесса Аико позаимствовала у своей тети, бывшей принцессы Саяко, так как новое украшение пока изготовляться не будет в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.Чуть смущенно улыбаясь, принцесса Аико поблагодарила журналистов, поздравивших ее с совершеннолетием, которое в Японии наступает в 20 лет.Утром принцесса посетила синтоистские святилища, а сейчас направится в резиденцию своих дедушки и бабушки – почетного императора Акихито и почетной императрицы Митико. Как уточняет телеканал, принцесса Аико не виделась с ними около года и девяти месяцев в связи с эпидемией коронавируса.После принцесса Аико должна будет вернуться во дворец, где примет поздравления от других членов императорской семьи, в том числе ее дяди, наследного принца Акисино, а также премьер-министра Японии Фумио Кисиды.После достижения совершеннолетия принцесса Аико должна будет выполнять все официальные обязанности, возложенные на членов императорского дома. Принцесса Аико по закону не имеет права наследовать престол, поскольку императорский трон может быть унаследован только мужчиной. Поэтому первым в очереди на престол оказался младший брат Нарухито - принц Акисино. Он же является отцом второго по очереди наследника престола, 15-летнего принца Хисахито.

https://ria.ru/20211110/yaponiya-1758398376.html

https://ria.ru/20211114/yaponiya-1758971267.html

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в мире, япония, фумио кисида, нарухито, акихито