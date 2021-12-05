Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/yaponiya-1762231045.html
В Японии прошла церемония в честь совершеннолетия дочери императора
В Японии прошла церемония в честь совершеннолетия дочери императора - РИА Новости, 05.12.2021
В Японии прошла церемония в честь совершеннолетия дочери императора
Единственная дочь императора Японии Нарухито принцесса Аико посетила в воскресенье торжественную церемонию вхождения в число совершеннолетних членов... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T10:13
2021-12-05T10:59
в мире
япония
фумио кисида
нарухито
акихито
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762232825_0:109:3071:1837_1920x0_80_0_0_0b6baa11de6e02fb56b730a8678d3361.jpg
ТОКИО, 5 дек – РИА Новости. Единственная дочь императора Японии Нарухито принцесса Аико посетила в воскресенье торжественную церемонию вхождения в число совершеннолетних членов императорской семьи, в ходе которой ей был вручен Орден Священной короны на ленте, даруемый представительницам императорской семьи по достижении 20-летия.После церемонии принцесса Аико, облаченная в придворное платье и жакет, под который была надета лента с орденом, появилась перед журналистами. Ее волосы были собраны в высокую прическу, украшенную бриллиантовой тиарой. Видеозапись выхода транслировал телеканал NHK.Бриллиантовую тиару для торжественных мероприятий принцесса Аико позаимствовала у своей тети, бывшей принцессы Саяко, так как новое украшение пока изготовляться не будет в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.Чуть смущенно улыбаясь, принцесса Аико поблагодарила журналистов, поздравивших ее с совершеннолетием, которое в Японии наступает в 20 лет.Утром принцесса посетила синтоистские святилища, а сейчас направится в резиденцию своих дедушки и бабушки – почетного императора Акихито и почетной императрицы Митико. Как уточняет телеканал, принцесса Аико не виделась с ними около года и девяти месяцев в связи с эпидемией коронавируса.После принцесса Аико должна будет вернуться во дворец, где примет поздравления от других членов императорской семьи, в том числе ее дяди, наследного принца Акисино, а также премьер-министра Японии Фумио Кисиды.После достижения совершеннолетия принцесса Аико должна будет выполнять все официальные обязанности, возложенные на членов императорского дома. Принцесса Аико по закону не имеет права наследовать престол, поскольку императорский трон может быть унаследован только мужчиной. Поэтому первым в очереди на престол оказался младший брат Нарухито - принц Акисино. Он же является отцом второго по очереди наследника престола, 15-летнего принца Хисахито.
https://ria.ru/20211110/yaponiya-1758398376.html
https://ria.ru/20211114/yaponiya-1758971267.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762232825_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7dff877953401a245000a5afa36dbeb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, фумио кисида, нарухито, акихито
10:13 05.12.2021 (обновлено: 10:59 05.12.2021)
 
В Японии прошла церемония в честь совершеннолетия дочери императора

В Японии прошла церемония в честь совершеннолетия единственной дочери императора Нарухито

© REUTERS / Pool/Yuichi YamazakiПринцесса Аико в Императорском дворце Токио, Япония
Принцесса Аико в Императорском дворце Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / Pool/Yuichi Yamazaki
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 дек – РИА Новости. Единственная дочь императора Японии Нарухито принцесса Аико посетила в воскресенье торжественную церемонию вхождения в число совершеннолетних членов императорской семьи, в ходе которой ей был вручен Орден Священной короны на ленте, даруемый представительницам императорской семьи по достижении 20-летия.
После церемонии принцесса Аико, облаченная в придворное платье и жакет, под который была надета лента с орденом, появилась перед журналистами. Ее волосы были собраны в высокую прическу, украшенную бриллиантовой тиарой. Видеозапись выхода транслировал телеканал NHK.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:13
Император Японии провел церемонию утверждения нового премьер-министра
Бриллиантовую тиару для торжественных мероприятий принцесса Аико позаимствовала у своей тети, бывшей принцессы Саяко, так как новое украшение пока изготовляться не будет в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.
Чуть смущенно улыбаясь, принцесса Аико поблагодарила журналистов, поздравивших ее с совершеннолетием, которое в Японии наступает в 20 лет.
Утром принцесса посетила синтоистские святилища, а сейчас направится в резиденцию своих дедушки и бабушки – почетного императора Акихито и почетной императрицы Митико. Как уточняет телеканал, принцесса Аико не виделась с ними около года и девяти месяцев в связи с эпидемией коронавируса.
После принцесса Аико должна будет вернуться во дворец, где примет поздравления от других членов императорской семьи, в том числе ее дяди, наследного принца Акисино, а также премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
После достижения совершеннолетия принцесса Аико должна будет выполнять все официальные обязанности, возложенные на членов императорского дома. Принцесса Аико по закону не имеет права наследовать престол, поскольку императорский трон может быть унаследован только мужчиной. Поэтому первым в очереди на престол оказался младший брат Нарухито - принц Акисино. Он же является отцом второго по очереди наследника престола, 15-летнего принца Хисахито.
Прицесса Мако и ее муж Кэй Комуро во время пресс-конференции в Токио - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 09:24
Экс-принцесса Японии Мако с супругом вылетели в США, сообщили СМИ
 
В миреЯпонияФумио КисидаНарухитоАкихито
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Диетолог рассказала, кому опасно есть бананы
02:42СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
02:20В ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, кому опасно есть бананыСМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организацииВ ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц