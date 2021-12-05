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Путин оценил взаимодействие с Красным крестом
Путин оценил взаимодействие с Красным крестом - РИА Новости, 05.12.2021
Путин оценил взаимодействие с Красным крестом
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой выразил надежду, что... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:25
2021-12-05T19:25
2021-12-05T20:45
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владимир путин
красный крест
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой выразил надежду, что взаимодействие с организацией будет продолжаться"Надеемся, что наше взаимодействие с вашей организацией будет продолжаться в ближайшем будущем, на среднесрочную и на более отдаленную перспективу", - сказал он в ходе общения с Роккой.Глава государства добавил, что гуманитарная миссия Красного креста важна, особенно в условиях пандемии, а гуманность и беспристрастность в работе являются движущей силой.
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в мире, владимир путин, красный крест, здоровье - общество, россия, красный полумесяц
19:25 05.12.2021 (обновлено: 20:45 05.12.2021)
Путин оценил взаимодействие с Красным крестом
Президент Путин выразил надежду, что взаимодействие с Красным крестом продолжится