https://ria.ru/20211205/vzaimodeystvie-1762282911.html

Путин оценил взаимодействие с Красным крестом

Путин оценил взаимодействие с Красным крестом - РИА Новости, 05.12.2021

Путин оценил взаимодействие с Красным крестом

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой выразил надежду, что... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:25

2021-12-05T19:25

2021-12-05T20:45

в мире

владимир путин

красный крест

здоровье - общество

россия

красный полумесяц

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой выразил надежду, что взаимодействие с организацией будет продолжаться"Надеемся, что наше взаимодействие с вашей организацией будет продолжаться в ближайшем будущем, на среднесрочную и на более отдаленную перспективу", - сказал он в ходе общения с Роккой.Глава государства добавил, что гуманитарная миссия Красного креста важна, особенно в условиях пандемии, а гуманность и беспристрастность в работе являются движущей силой.

https://ria.ru/20211205/vaktsina-1762285281.html

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в мире, владимир путин, красный крест, здоровье - общество, россия, красный полумесяц