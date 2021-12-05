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https://ria.ru/20211205/vaktsina-1762285281.html
Путин: привитые "Спутником V" должны без преград перемещаться по миру
Путин: привитые "Спутником V" должны без преград перемещаться по миру - РИА Новости, 05.12.2021
Путин: привитые "Спутником V" должны без преград перемещаться по миру
Привитые российской вакциной "Спутник V" не должны быть ущемлены в правах на передвижение по миру, Россия рассчитывает на поддержку международной федерации... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:42
2021-12-05T21:25
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Привитые российской вакциной "Спутник V" не должны быть ущемлены в правах на передвижение по миру, Россия рассчитывает на поддержку международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в плане продвижения вакцины, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной "Спутник V", имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества, и не были ущемлены никак в правах. В том числе на передвижение через границы государств", - сказал Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.Президент добавил, что членами федерации Красного Креста и Полумесяца являются 192 страны, "надеемся тоже и на вашу поддержку с тем, чтобы обеспечить это продвижение нашей вакцины".
https://ria.ru/20211205/vaktsina-1762283694.html
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Путин о недопустимости дискриминации привитых “Спутником V”
Владимир Путин на встрече с главой МККК заявил о том, что привитые российской вакциной не должны быть дискриминированы.
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владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, красный крест, красный полумесяц
19:42 05.12.2021 (обновлено: 21:25 05.12.2021)
 
Путин: привитые "Спутником V" должны без преград перемещаться по миру

Президент Путин попросил Красный Крест помочь в продвижении российской вакцины "Спутник V"

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Привитые российской вакциной "Спутник V" не должны быть ущемлены в правах на передвижение по миру, Россия рассчитывает на поддержку международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в плане продвижения вакцины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной "Спутник V", имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества, и не были ущемлены никак в правах. В том числе на передвижение через границы государств", - сказал Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.
Президент добавил, что членами федерации Красного Креста и Полумесяца являются 192 страны, "надеемся тоже и на вашу поддержку с тем, чтобы обеспечить это продвижение нашей вакцины".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 19:33Распространение коронавируса
"Спутник V" должен как можно быстрее получить сертификат ВОЗ, заявил Путин
 
Распространение коронавирусаВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19Красный КрестКрасный полумесяц
 
 
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