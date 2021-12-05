https://ria.ru/20211205/vaktsina-1762285281.html

Путин: привитые "Спутником V" должны без преград перемещаться по миру

Путин: привитые "Спутником V" должны без преград перемещаться по миру - РИА Новости, 05.12.2021

Путин: привитые "Спутником V" должны без преград перемещаться по миру

Привитые российской вакциной "Спутник V" не должны быть ущемлены в правах на передвижение по миру, Россия рассчитывает на поддержку международной федерации... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:42

2021-12-05T19:42

2021-12-05T21:25

распространение коронавируса

владимир путин

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россия

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Привитые российской вакциной "Спутник V" не должны быть ущемлены в правах на передвижение по миру, Россия рассчитывает на поддержку международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в плане продвижения вакцины, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной "Спутник V", имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества, и не были ущемлены никак в правах. В том числе на передвижение через границы государств", - сказал Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.Президент добавил, что членами федерации Красного Креста и Полумесяца являются 192 страны, "надеемся тоже и на вашу поддержку с тем, чтобы обеспечить это продвижение нашей вакцины".

https://ria.ru/20211205/vaktsina-1762283694.html

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Путин о недопустимости дискриминации привитых “Спутником V” Владимир Путин на встрече с главой МККК заявил о том, что привитые российской вакциной не должны быть дискриминированы. 2021-12-05T19:42 true PT1M06S

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