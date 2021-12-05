https://ria.ru/20211205/ushakov-1762245859.html

Ушаков оценил возможность встречи Путина и Байдена после телемоста

Ушаков оценил возможность встречи Путина и Байдена после телемоста - РИА Новости, 05.12.2021

Ушаков оценил возможность встречи Путина и Байдена после телемоста

Сложнейшие темы повестки дня вполне можно обсуждать в режиме телемоста, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о предстоящем разговоре президентов... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T13:44

2021-12-05T13:44

2021-12-05T13:44

политика

сша

дмитрий песков

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юрий ушаков

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Сложнейшие темы повестки дня вполне можно обсуждать в режиме телемоста, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о предстоящем разговоре президентов России и США."Легко! А почему нельзя?" - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".На вопрос, будет ли вскоре после телемоста живой саммит, Ушаков сказал, что о такой договоренности говорить пока рано.Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как ранее заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, запланировано на вечер вторника, они сами определят необходимое для разговора время. Белый дом также подтвердил эту дату.По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, оба лидера обсудят круг тем "американо-российских отношений, включая стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы".Ранее Ушаков отмечал, что в ходе переговоров могут обсудить пандемию, борьбу с изменением климата и рынок нефти. Он заявил, что России необходимы документально зафиксированные гарантии о дальнейшем непродвижении НАТО на восток.

https://radiosputnik.ria.ru/20211204/peregovory-1762197825.html

https://ria.ru/20211204/putin-1762193220.html

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политика, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, юрий ушаков, россия