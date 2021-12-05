https://ria.ru/20211205/ukraina-1762274027.html
Зеленский пытается удержать фокус НАТО на восточном фланге, заявил Грушко
Зеленский пытается удержать фокус НАТО на восточном фланге, заявил Грушко - РИА Новости, 05.12.2021
Зеленский пытается удержать фокус НАТО на восточном фланге, заявил Грушко
Президент Украины Зеленский пытается удержать фокус НАТОвской активности на восточном фланге путем невыполнения Минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:11
2021-12-05T18:11
2021-12-05T20:07
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент Украины Зеленский пытается удержать фокус НАТОвской активности на восточном фланге путем невыполнения Минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Киев пытается использовать сам факт невыполнения минских договоренностей для того, чтобы держать Евросоюз на позициях санкций. Это очень нравится (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому, и он постоянно об этом говорит, и также продолжать удерживать фокус НАТОвской активности на восточном фланге. Вот и вся незатейливая внешнеполитическая комбинация. Мы ее прекрасно видим", - сказал Грушко журналистам.
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
18:11 05.12.2021 (обновлено: 20:07 05.12.2021)
Зеленский пытается удержать фокус НАТО на восточном фланге, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко заявил, что Зеленский пытается удержать фокус НАТО на восточном фланге