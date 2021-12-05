https://ria.ru/20211205/ukraina-1762251580.html
Назван настоящий виновник украинского кризиса
Пушков назвал виновного в эскалации кризиса на Украине - РИА Новости, 05.12.2021
Назван настоящий виновник украинского кризиса
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о нагнетании Москвой темы присоединения Украины к НАТО. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:36
2021-12-05T14:36
2021-12-05T15:58
в мире
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йенс столтенберг
москва
алексей пушков
нато
майкл макфол
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о нагнетании Москвой темы присоединения Украины к НАТО.По мнению американского дипломата, угроза вступления страны в Североатлантический альянс "сфабрикована Путиным"."Претензии экс-послу в Москве Макфолу надо предъявить не к руководству России, а к генсеку НАТО Столтенбергу, который каждую неделю заверяет весь мир, что Украина "будет в НАТО", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Член Совфеда также заметил, что Вашингтон делает все возможное для максимального приближения Украины к блоку, а реакция российских властей на эти действия совершенно оправданна.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не может рассчитывать на полные гарантии безопасности со стороны альянса, так как не входит в него.
https://ria.ru/20211203/nato-1762128104.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, москва, алексей пушков, нато, майкл макфол, россия
14:36 05.12.2021 (обновлено: 15:58 05.12.2021)
Пушков назвал виновного в эскалации кризиса на Украине
Сенатор Пушков призвал экс-посла США в России узнать у Столтенберга, зачем НАТО Украина