https://ria.ru/20211205/ukraina-1762251580.html

Назван настоящий виновник украинского кризиса

Пушков назвал виновного в эскалации кризиса на Украине - РИА Новости, 05.12.2021

Назван настоящий виновник украинского кризиса

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о нагнетании Москвой темы присоединения Украины к НАТО. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:36

2021-12-05T14:36

2021-12-05T15:58

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майкл макфол

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о нагнетании Москвой темы присоединения Украины к НАТО.По мнению американского дипломата, угроза вступления страны в Североатлантический альянс "сфабрикована Путиным"."Претензии экс-послу в Москве Макфолу надо предъявить не к руководству России, а к генсеку НАТО Столтенбергу, который каждую неделю заверяет весь мир, что Украина "будет в НАТО", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Член Совфеда также заметил, что Вашингтон делает все возможное для максимального приближения Украины к блоку, а реакция российских властей на эти действия совершенно оправданна.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не может рассчитывать на полные гарантии безопасности со стороны альянса, так как не входит в него.

https://ria.ru/20211203/nato-1762128104.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/ukraina-1762022780.html

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