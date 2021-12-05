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Эрдоган заявил, что турчанки получили права после его прихода к власти
Эрдоган заявил, что турчанки получили права после его прихода к власти - РИА Новости, 05.12.2021
Эрдоган заявил, что турчанки получили права после его прихода к власти
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие женщины получили реальные права только после прихода к власти возглавляемой им Партии справедливости и... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:30
2021-12-05T17:30
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие женщины получили реальные права только после прихода к власти возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) в 2002 году."Женщины Турции получили право голосовать на выборах в 1934 году, но в полной мере воспользоваться своими правами и свободами они смогли лишь после прихода к власти ПСР. Большинство достижений в борьбе женщин за участие в политике и общественной жизни являются результатом политики нашей партии", - заявил Эрдоган в послании по случаю 87-й годовщины предоставления избирательного права женщинам в Турции.По его словам, курс основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка на предоставление женщинам равных с мужчинами прав не получил поддержку политиков, пришедших после него.Он добавил, что за годы правления ПСР доля женщин в парламенте возросла до 17-18%.Турция в марте заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, объяснив это с тем, что документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме. При этом, как заявила администрации президента Турции, решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин, она не откажется от борьбы с насилием в семье.
https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762200521.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/erdogan-1755135992.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция
17:30 05.12.2021
 
Эрдоган заявил, что турчанки получили права после его прихода к власти

Президент Турции Эрдоган заявил, что женщины получили права после его прихода к власти

© Фото : Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Фото : Presidential Press Office
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие женщины получили реальные права только после прихода к власти возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) в 2002 году.
"Женщины Турции получили право голосовать на выборах в 1934 году, но в полной мере воспользоваться своими правами и свободами они смогли лишь после прихода к власти ПСР. Большинство достижений в борьбе женщин за участие в политике и общественной жизни являются результатом политики нашей партии", - заявил Эрдоган в послании по случаю 87-й годовщины предоставления избирательного права женщинам в Турции.
Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии Турции в Мерсине - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 19:31
В Турции прошла многотысячная акция с требованием отставки Эрдогана
По его словам, курс основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка на предоставление женщинам равных с мужчинами прав не получил поддержку политиков, пришедших после него.
"В течение почти 60 лет после смерти Ататюрка доля женщин в парламенте никогда не превышала 4%. Подобная опасная ситуация, не подходящая для нашего народа и борьбы турецких женщин за равенство, изменилась только в 2002 году", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что за годы правления ПСР доля женщин в парламенте возросла до 17-18%.
Турция в марте заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, объяснив это с тем, что документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме. При этом, как заявила администрации президента Турции, решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин, она не откажется от борьбы с насилием в семье.
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