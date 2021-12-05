https://ria.ru/20211205/turtsiya-1762269930.html

Эрдоган заявил, что турчанки получили права после его прихода к власти

Эрдоган заявил, что турчанки получили права после его прихода к власти - РИА Новости, 05.12.2021

Эрдоган заявил, что турчанки получили права после его прихода к власти

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие женщины получили реальные права только после прихода к власти возглавляемой им Партии справедливости и... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T17:30

2021-12-05T17:30

2021-12-05T17:30

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие женщины получили реальные права только после прихода к власти возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) в 2002 году."Женщины Турции получили право голосовать на выборах в 1934 году, но в полной мере воспользоваться своими правами и свободами они смогли лишь после прихода к власти ПСР. Большинство достижений в борьбе женщин за участие в политике и общественной жизни являются результатом политики нашей партии", - заявил Эрдоган в послании по случаю 87-й годовщины предоставления избирательного права женщинам в Турции.По его словам, курс основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка на предоставление женщинам равных с мужчинами прав не получил поддержку политиков, пришедших после него.Он добавил, что за годы правления ПСР доля женщин в парламенте возросла до 17-18%.Турция в марте заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, объяснив это с тем, что документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме. При этом, как заявила администрации президента Турции, решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин, она не откажется от борьбы с насилием в семье.

https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762200521.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/erdogan-1755135992.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция