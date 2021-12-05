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Турция хочет сотрудничать с Россией по производству истребителей
Турция хочет сотрудничать с Россией по производству истребителей - РИА Новости, 05.12.2021
Турция хочет сотрудничать с Россией по производству истребителей
Турция намерена сотрудничать с РФ по программе производства собственных истребителей, заявил глава управления оборонпрома республики Исмаил Демир. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:43
2021-12-05T15:56
в мире
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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Турция намерена сотрудничать с РФ по программе производства собственных истребителей, заявил глава управления оборонпрома республики Исмаил Демир."В наших переговорах с Россией много пунктов сотрудничества. Они включают в себя некоторые вопросы, связанные с разработкой нашего национального военного самолета, который выйдет из ангара в 2023 году. Есть тип двигателя и определенные системы, которые мы выбрали. Но со временем будут происходить изменения, развитие, обновление определенных систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с Россией", - цитирует Демира газета Hurriyet.Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил РИА Новости, что Анкара не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения.В свою очередь гендиректор ведущей турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Темель Котиль заявлял РИА Новости, что турецкий национальный истребитель совершит свой первый полет в 2025 году, а в 2029 году его планируется передать вооруженным силам страны.
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в мире, турция, россия
15:43 05.12.2021 (обновлено: 15:56 05.12.2021)
 
Турция хочет сотрудничать с Россией по производству истребителей

Турция хочет сотрудничать с Россией по программе производства собственных истребителей

© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Турция намерена сотрудничать с РФ по программе производства собственных истребителей, заявил глава управления оборонпрома республики Исмаил Демир.
"В наших переговорах с Россией много пунктов сотрудничества. Они включают в себя некоторые вопросы, связанные с разработкой нашего национального военного самолета, который выйдет из ангара в 2023 году. Есть тип двигателя и определенные системы, которые мы выбрали. Но со временем будут происходить изменения, развитие, обновление определенных систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с Россией", - цитирует Демира газета Hurriyet.
Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил РИА Новости, что Анкара не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения.
В свою очередь гендиректор ведущей турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Темель Котиль заявлял РИА Новости, что турецкий национальный истребитель совершит свой первый полет в 2025 году, а в 2029 году его планируется передать вооруженным силам страны.
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