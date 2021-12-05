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В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана"
В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана" - РИА Новости, 05.12.2021
В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана"
Морское управление польского города Гдыня подтвердило задержание российского сухогруза "Руслана". РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:10
2021-12-05T22:15
польша
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гданьск
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ВАРШАВА, 5 дек — РИА Новости. Морское управление польского города Гдыня подтвердило задержание российского сухогруза "Руслана".Польский специализированный морской портал ранее сообщил, что в республике задержали судно, шедшее из Клайпеды со скоростью около 11 узлов в сторону пляжа на острове Собешевский вне обозначенного водного пути. Как утверждалось, все члены экипажа — россияне; трое из них, включая капитана, были пьяны.В морском управлении Гдыни заявили, что, действительно, в ночь на 4 декабря судно под российским флагом сошло с назначенного фарватера по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска. Оно не отвечало на вызовы службы VTS Zatoka, которая ведет мониторинг движения судов, и капитана порта Гданьск."Наши службы уведомили морской пограничный отряд, который попросили срочно вмешаться в связи с высокой вероятностью возникновения угрозы в морском движении и риском выхода судна на мель в районе Собешевского острова", — отмечается в сообщении.На место происшествия направили подразделение морской поисково-спасательной службы.В сообщении также утверждается, что три члена экипажа, включая капитана "Русланы", были в состоянии алкогольного опьянения.Сейчас сухогруз стоит на якоре. Инспектор Государственной инспекции порта морского управления в Гдыне осмотрел его при содействии сотрудников погранслужбы. На основании осмотра оформили уведомление о задержании судна и доложили об инциденте в полицию.
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польша, в мире, гданьск, россия
19:10 05.12.2021 (обновлено: 22:15 05.12.2021)
 
В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана"

В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана" из-за нетрезвого экипажа

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 5 дек — РИА Новости. Морское управление польского города Гдыня подтвердило задержание российского сухогруза "Руслана".
Польский специализированный морской портал ранее сообщил, что в республике задержали судно, шедшее из Клайпеды со скоростью около 11 узлов в сторону пляжа на острове Собешевский вне обозначенного водного пути. Как утверждалось, все члены экипажа — россияне; трое из них, включая капитана, были пьяны.
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В морском управлении Гдыни заявили, что, действительно, в ночь на 4 декабря судно под российским флагом сошло с назначенного фарватера по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска. Оно не отвечало на вызовы службы VTS Zatoka, которая ведет мониторинг движения судов, и капитана порта Гданьск.
"Наши службы уведомили морской пограничный отряд, который попросили срочно вмешаться в связи с высокой вероятностью возникновения угрозы в морском движении и риском выхода судна на мель в районе Собешевского острова", — отмечается в сообщении.
На место происшествия направили подразделение морской поисково-спасательной службы.
В сообщении также утверждается, что три члена экипажа, включая капитана "Русланы", были в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас сухогруз стоит на якоре. Инспектор Государственной инспекции порта морского управления в Гдыне осмотрел его при содействии сотрудников погранслужбы. На основании осмотра оформили уведомление о задержании судна и доложили об инциденте в полицию.
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