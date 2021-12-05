https://ria.ru/20211205/spor-1762221932.html

Лавров устроил разнос Блинкену на глазах у ошарашенных дипломатов

Bloomberg сообщил о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины - РИА Новости, 05.12.2021

Лавров устроил разнос Блинкену на глазах у ошарашенных дипломатов

Между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном во время обсуждения событий в Киеве на встрече в Стокгольме завязался... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T04:21

2021-12-05T04:21

2021-12-05T14:24

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном во время обсуждения событий в Киеве на встрече в Стокгольме завязался напряженный спор, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных очевидцев дискуссии.Собеседники агентства утверждают, что к нему привел разговор об ответных мерах Запада в случае "российской агрессии" на Украине."Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу "российского вторжения" на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны", — говорится в публикации.По словам источников, Лавров напомнил Блинкену, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом.В свою очередь, глава Госдепартамента назвал НАТО "защитным альянсом" и заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы "открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек".Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с соседним государством. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, ее действия никому не угрожают и никого не должны волновать. Российская сторона подчеркивала, что сообщения о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761740962.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/vtorzhenie-1762229760.html

https://ria.ru/20211205/posol-1762218883.html

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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, евросоюз, нато, сергей лавров, энтони блинкен, россия, стокгольм