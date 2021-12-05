Лавров устроил разнос Блинкену на глазах у ошарашенных дипломатов

04:21 05.12.2021 (обновлено: 14:24 05.12.2021)
Bloomberg сообщил о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
Bloomberg: главы МИД России и Госдепа США Лавров и Блинкен поспорили на встрече в Швеции
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном во время обсуждения событий в Киеве на встрече в Стокгольме завязался напряженный спор, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных очевидцев дискуссии.
Собеседники агентства утверждают, что к нему привел разговор об ответных мерах Запада в случае "российской агрессии" на Украине.
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"Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу "российского вторжения" на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны", — говорится в публикации.
По словам источников, Лавров напомнил Блинкену, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом.
"Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России", — сообщает агентство.
В свою очередь, глава Госдепартамента назвал НАТО "защитным альянсом" и заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы "открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек".
Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с соседним государством. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, ее действия никому не угрожают и никого не должны волновать. Российская сторона подчеркивала, что сообщения о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.