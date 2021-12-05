https://ria.ru/20211205/soglasheniya-1762273348.html

МИД заявил, что Запад должен принудить Киев следовать Минским соглашениям

МИД заявил, что Запад должен принудить Киев следовать Минским соглашениям - РИА Новости, 05.12.2021

МИД заявил, что Запад должен принудить Киев следовать Минским соглашениям

Роль США должна состоять, прежде всего, в принуждении Киева к полному выполнению Минских договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T18:06

2021-12-05T18:06

2021-12-05T19:11

в мире

киев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

россия

сша

александр грушко

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Роль США должна состоять, прежде всего, в принуждении Киева к полному выполнению Минских договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы не против того, чтобы США сыграли какую-то роль, но эта роль, на наш взгляд, должна состоять, прежде всего, в принуждении Киева к полному выполнению Минских договоренностей, которым нет никакой альтернативы", - сказал Грушко журналистам.

https://ria.ru/20211205/grushko-1762273223.html

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в мире, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, россия, сша, александр грушко