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МИД заявил, что Запад должен принудить Киев следовать Минским соглашениям
МИД заявил, что Запад должен принудить Киев следовать Минским соглашениям - РИА Новости, 05.12.2021
МИД заявил, что Запад должен принудить Киев следовать Минским соглашениям
Роль США должна состоять, прежде всего, в принуждении Киева к полному выполнению Минских договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:06
2021-12-05T18:06
2021-12-05T19:11
в мире
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
россия
сша
александр грушко
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Роль США должна состоять, прежде всего, в принуждении Киева к полному выполнению Минских договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы не против того, чтобы США сыграли какую-то роль, но эта роль, на наш взгляд, должна состоять, прежде всего, в принуждении Киева к полному выполнению Минских договоренностей, которым нет никакой альтернативы", - сказал Грушко журналистам.
https://ria.ru/20211205/grushko-1762273223.html
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в мире, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, россия, сша, александр грушко
18:06 05.12.2021 (обновлено: 19:11 05.12.2021)
МИД заявил, что Запад должен принудить Киев следовать Минским соглашениям
Замглавы МИД Грушко заявил, что Запад должен принудить Киев следовать Минским соглашениям