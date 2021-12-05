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В ЛНР заявили об украинских снайперах на линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили об украинских снайперах на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021
В ЛНР заявили об украинских снайперах на линии соприкосновения в Донбассе
Украинские снайперы прибыли в район подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T20:16
2021-12-05T20:16
2021-12-05T20:16
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Украинские снайперы прибыли в район подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР."По данным нашей разведки, на позиции подразделений 79-й бригады в район населенного пункта Счастье отмечено прибытие снайперских пар из состава 131-го разведывательного батальона (ВС Украины – ред.)", - заявил представитель оборонного ведомства республики.Он не исключил, что украинские снайперы прибыли для провокаций.
https://ria.ru/20211205/grushko-1762273223.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили об украинских снайперах на линии соприкосновения в Донбассе
ЛНР заявила о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения в Донбассе