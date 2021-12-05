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Слуцкий назвал "карту вторжения" на Украину дешевым фейком
Слуцкий назвал "карту вторжения" на Украину дешевым фейком - РИА Новости, 05.12.2021
Слуцкий назвал "карту вторжения" на Украину дешевым фейком
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию карты якобы "вторжения" России на Украину, назвал материал дешевым... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T13:57
2021-12-05T13:57
политика
украина
киев
нато
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию карты якобы "вторжения" России на Украину, назвал материал дешевым фейком, который подается с серьезным видом.Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором было заявлено, что издание якобы узнало детали планируемого "вторжения" РФ на Украину. Газета, которая ссылается в том числе на близкие к НАТО источники, разместила карту, на которой обозначены направления якобы готовящегося нападения. Выделены три фазы, причем последняя якобы предполагает наступление на Киев с севера. Журналисты Bild опасаются, что в РФ разработали планы, в соответствии с которыми Россия якобы займет "около двух третей нынешней территории Украины"."Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее. Маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Как считает политик, "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу минских соглашений" и роли РФ как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211205/napadeniya-1762224792.html
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политика, украина, киев, нато, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр, россия
13:57 05.12.2021
 
Слуцкий назвал "карту вторжения" на Украину дешевым фейком

Депутат Госдумы Слуцкий назвал "карту вторжения" на Украину дешевым фейком

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию карты якобы "вторжения" России на Украину, назвал материал дешевым фейком, который подается с серьезным видом.
Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором было заявлено, что издание якобы узнало детали планируемого "вторжения" РФ на Украину. Газета, которая ссылается в том числе на близкие к НАТО источники, разместила карту, на которой обозначены направления якобы готовящегося нападения. Выделены три фазы, причем последняя якобы предполагает наступление на Киев с севера. Журналисты Bild опасаются, что в РФ разработали планы, в соответствии с которыми Россия якобы займет "около двух третей нынешней территории Украины".
Танк - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
08:04
Bild опубликовала схему "нападения России на Украину"
"Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее. Маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Как считает политик, "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу минских соглашений" и роли РФ как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 14:02
Песков ответил на статью Блумберг о планах "вторжения" России на Украину
 
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