https://ria.ru/20211205/slutskiy-1762247311.html

Слуцкий назвал "карту вторжения" на Украину дешевым фейком

Слуцкий назвал "карту вторжения" на Украину дешевым фейком - РИА Новости, 05.12.2021

Слуцкий назвал "карту вторжения" на Украину дешевым фейком

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию карты якобы "вторжения" России на Украину, назвал материал дешевым... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T13:57

2021-12-05T13:57

2021-12-05T13:57

политика

украина

киев

нато

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_0:8:3143:1776_1920x0_80_0_0_cbd3eaa540003cb941389255f85e3c89.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию карты якобы "вторжения" России на Украину, назвал материал дешевым фейком, который подается с серьезным видом.Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором было заявлено, что издание якобы узнало детали планируемого "вторжения" РФ на Украину. Газета, которая ссылается в том числе на близкие к НАТО источники, разместила карту, на которой обозначены направления якобы готовящегося нападения. Выделены три фазы, причем последняя якобы предполагает наступление на Киев с севера. Журналисты Bild опасаются, что в РФ разработали планы, в соответствии с которыми Россия якобы займет "около двух третей нынешней территории Украины"."Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее. Маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Как считает политик, "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу минских соглашений" и роли РФ как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211205/napadeniya-1762224792.html

https://ria.ru/20211122/blumberg-1760168738.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, киев, нато, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр, россия