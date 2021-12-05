Слуцкий назвал "карту вторжения" на Украину дешевым фейком
Депутат Госдумы Слуцкий назвал "карту вторжения" на Украину дешевым фейком
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию карты якобы "вторжения" России на Украину, назвал материал дешевым фейком, который подается с серьезным видом.
Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором было заявлено, что издание якобы узнало детали планируемого "вторжения" РФ на Украину. Газета, которая ссылается в том числе на близкие к НАТО источники, разместила карту, на которой обозначены направления якобы готовящегося нападения. Выделены три фазы, причем последняя якобы предполагает наступление на Киев с севера. Журналисты Bild опасаются, что в РФ разработали планы, в соответствии с которыми Россия якобы займет "около двух третей нынешней территории Украины".
"Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее. Маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Как считает политик, "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу минских соглашений" и роли РФ как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.