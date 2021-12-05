https://ria.ru/20211205/sila-1762272742.html
Путин оценил рост волонтерского движения
Путин оценил рост волонтерского движения - РИА Новости, 05.12.2021
Путин оценил рост волонтерского движения
Волонтерское движение с каждым годом становится все более мощной силой, объединение усилий во имя людей и страны позволяет добиваться успехов в любой сфере,... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:58
2021-12-05T17:58
2021-12-05T17:58
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтерское движение с каждым годом становится все более мощной силой, объединение усилий во имя людей и страны позволяет добиваться успехов в любой сфере, заявил президент России Владимир Путин."Ваш труд благороден по своей сути, ваш труд всегда востребован, а ваш пример безусловно вдохновляет, побуждает к подобным действиям сотни тысяч и миллионы наших граждан. С каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой…. Объединение усилий во имя людей и нашей страны всегда приносит пользу, позволяет добиваться высоких результатов в любой сфере", - отметил Путин в обращении к волонтерам в ходе форума "Мы вместе".Президент подчеркнул, что в основе волонтёрской работы лежат идеи созидания, гуманизма и взаимопомощи.
https://ria.ru/20211205/putin-1762270595.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Путин оценил рост волонтерского движения
Президент Путин заявил, что волонтерское движение становится все более мощной силой