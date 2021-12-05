https://ria.ru/20211205/sila-1762272742.html

Путин оценил рост волонтерского движения

Путин оценил рост волонтерского движения - РИА Новости, 05.12.2021

Путин оценил рост волонтерского движения

Волонтерское движение с каждым годом становится все более мощной силой, объединение усилий во имя людей и страны позволяет добиваться успехов в любой сфере,... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T17:58

2021-12-05T17:58

2021-12-05T17:58

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтерское движение с каждым годом становится все более мощной силой, объединение усилий во имя людей и страны позволяет добиваться успехов в любой сфере, заявил президент России Владимир Путин."Ваш труд благороден по своей сути, ваш труд всегда востребован, а ваш пример безусловно вдохновляет, побуждает к подобным действиям сотни тысяч и миллионы наших граждан. С каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой…. Объединение усилий во имя людей и нашей страны всегда приносит пользу, позволяет добиваться высоких результатов в любой сфере", - отметил Путин в обращении к волонтерам в ходе форума "Мы вместе".Президент подчеркнул, что в основе волонтёрской работы лежат идеи созидания, гуманизма и взаимопомощи.

https://ria.ru/20211205/putin-1762270595.html

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общество, владимир путин, россия