https://ria.ru/20211205/shakhta-1762228680.html

Десять человек остаются в больнице после ЧП на шахте "Листвяжная"

Десять человек остаются в больнице после ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 05.12.2021

Десять человек остаются в больнице после ЧП на шахте "Листвяжная"

Десять пострадавших в аварии на шахте "Листвяжная" находятся на стационарном лечении, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T09:29

2021-12-05T09:29

2021-12-05T09:38

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 5 дек - РИА Новости. Десять пострадавших в аварии на шахте "Листвяжная" находятся на стационарном лечении, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."Всего на 12.00 (08.00 мск) 5 декабря на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, 9 - в удовлетворительном. 96 человек лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.Со ссылкой на генерального директора ФГУП ВГСЧ МЧС России Николая Медведева, уточняется, что для контроля состояния здоровья госпитализированы семь горноспасателей, занимавшихся подъемом ранее обнаруженных погибших. Их диагноз - токсическое действие окиси углерода легкой степени. Отмечается, что в ближайшее время их выпишут.Горноспасатели продолжают проветривание аварийного участка подготовительного забоя шахты. В смену работают три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды.Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211205/listvyazhnaya-1762223487.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе