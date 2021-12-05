https://ria.ru/20211205/serpukhov-1762261961.html

В Серпухове ребенок погиб, провалившись под лед

В Серпухове ребенок погиб, провалившись под лед - РИА Новости, 05.12.2021

В Серпухове ребенок погиб, провалившись под лед

Прокуратура Московской области начала проверку после гибели 9-летнего ребенка в Серпухове из-за выхода на неокрепший лёд, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T16:12

2021-12-05T16:12

2021-12-05T16:14

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730275525_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_30fd259edc4d0d8eac385a48a3559257.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели 9-летнего ребенка в Серпухове из-за выхода на неокрепший лёд, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным прокуратуры, в субботу подростки вышли на неокрепший лёд на пруду вблизи деревни Лукьяново без взрослых и провалились под воду. Один ребёнок погиб, еще один был госпитализирован."Проводится проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми", - говорится в сообщении.Кроме того, ГСУ СК России по Московской области сообщает, что вышедших на обледеневший пруд детей было трое, под лёд провалились двое из них. Оставшийся на поверхности мальчик смог вытянуть одного из школьников, второй ребёнок ушёл под лёд. Один из детей сообщил о случившемся матери, которая позвонила в экстренные службы.

https://ria.ru/20211126/chusovaya-1760926057.html

https://ria.ru/20211203/rozetka-1762019041.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)