https://ria.ru/20211205/serpukhov-1762261961.html
В Серпухове ребенок погиб, провалившись под лед
В Серпухове ребенок погиб, провалившись под лед - РИА Новости, 05.12.2021
В Серпухове ребенок погиб, провалившись под лед
Прокуратура Московской области начала проверку после гибели 9-летнего ребенка в Серпухове из-за выхода на неокрепший лёд, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T16:12
2021-12-05T16:12
2021-12-05T16:14
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после гибели 9-летнего ребенка в Серпухове из-за выхода на неокрепший лёд, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным прокуратуры, в субботу подростки вышли на неокрепший лёд на пруду вблизи деревни Лукьяново без взрослых и провалились под воду. Один ребёнок погиб, еще один был госпитализирован."Проводится проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми", - говорится в сообщении.Кроме того, ГСУ СК России по Московской области сообщает, что вышедших на обледеневший пруд детей было трое, под лёд провалились двое из них. Оставшийся на поверхности мальчик смог вытянуть одного из школьников, второй ребёнок ушёл под лёд. Один из детей сообщил о случившемся матери, которая позвонила в экстренные службы.
https://ria.ru/20211126/chusovaya-1760926057.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
16:12 05.12.2021 (обновлено: 16:14 05.12.2021)
В Серпухове ребенок погиб, провалившись под лед
В Серпухове ребенок погиб из-за выхода на неокрепший лед