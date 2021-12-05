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В Минске предупредили об ответных мерах на новые санкции Запада
В Минске предупредили об ответных мерах на новые санкции Запада - РИА Новости, 05.12.2021
В Минске предупредили об ответных мерах на новые санкции Запада
Минск прорабатывает ответные меры на санкции Запада, о них объявят в ближайшее время, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T21:55
2021-12-05T23:15
в мире
белоруссия
сша
минск
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
роман головченко
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МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Минск прорабатывает ответные меры на санкции Запада, о них объявят в ближайшее время, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко.По его словам, принятые решения озвучат "сразу после выходных дней". Головченко при этом подчеркнул, что Минск "ни на кого не нападал"."Но раз уже против нас развязана экономическая война, или гибридная война, конечно, действия (Запада. — Прим. ред.) безответными не останутся. Будут приняты абсолютно адекватные (ответные меры.— Прим. ред.). &lt;...&gt; И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричные", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1",Премьер отметил, что Минск задействует только часть арсенала — хотя ответы наработаны.Второго декабря ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии. Новые ограничения затронули 17 физлиц (в основном это судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. В общей сложности под санкциями Евросоюза теперь находятся 183 физических лица и 26 компаний. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в ЕС, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским гражданам и компаниям запрещено передавать средства фигурантам списков.К санкциям против Минска также присоединились США, Великобритания и Канада. Как отмечал госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев, ответом на новые рестрикции станет еще большая сплоченность Москвы и Минска и продолжение работы по экономической интеграции.Поводом для санкций стал миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и государствами Прибалтики. Летом там увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу, а в начале ноября ситуация серьезно осложнилась. Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. По словам Лукашенко, Белоруссия не может сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211205/granitsa-1762287918.html
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белоруссия
сша
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в мире, белоруссия, сша, минск, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, роман головченко
21:55 05.12.2021 (обновлено: 23:15 05.12.2021)
 
В Минске предупредили об ответных мерах на новые санкции Запада

Премьер Белоруссии Головченко предупредил об ответных мерах на новые санкции Запада

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Минск прорабатывает ответные меры на санкции Запада, о них объявят в ближайшее время, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко.
По его словам, принятые решения озвучат "сразу после выходных дней". Головченко при этом подчеркнул, что Минск "ни на кого не нападал".
"Но раз уже против нас развязана экономическая война, или гибридная война, конечно, действия (Запада. — Прим. ред.) безответными не останутся. Будут приняты абсолютно адекватные (ответные меры.— Прим. ред.). <...> И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричные", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1",
Премьер отметил, что Минск задействует только часть арсенала — хотя ответы наработаны.
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К санкциям против Минска также присоединились США, Великобритания и Канада.
Как отмечал госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев, ответом на новые рестрикции станет еще большая сплоченность Москвы и Минска и продолжение работы по экономической интеграции.
Поводом для санкций стал миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и государствами Прибалтики. Летом там увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу, а в начале ноября ситуация серьезно осложнилась. Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. По словам Лукашенко, Белоруссия не может сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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В миреБелоруссияСШАМинскЕвросоюзАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииРоман Головченко
 
 
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