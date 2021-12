https://ria.ru/20211205/russiagate-1762232523.html

Назван главный источник фейков о связях Трампа с Россией

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Информация о "связях" экс-президента США Дональда Трампа с Россией попала в ведущие американские СМИ через консалтинговую фирму, финансируемую предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет журнал The Nation.Автор публикации Барри Мейер восстановил хронологию действий компании Fusion GPS, снабжавшей лояльных журналистов сведениями о том, что компьютерные серверы, принадлежащие российскому банку, использовали для "секретной связи" с Trump Organization. Мейер заявил, что из-за распространения в таких масштабах непроверенных данных американские мейнстримные медиа нанесли себе огромный репутационный урон."Эти разоблачения не только в корне подорвали доверие к СМИ, но и позволили комментаторам — как справа, так и слева — изменить весь взгляд на дело "рашагейта", утверждая, что выводы Роберта Мюллера и двухпартийной комиссии сената, в которых Москву обвиняли в попытках вмешаться в эти выборы, были основаны на дезинформации", — подчеркнул он. По его словам, в 2016 году Fusion GPS наняли представители штаба Клинтон. В частности, с компанией работал юрист по кибербезопасности Майкл Сассманн — он активно распространял информацию о подозрениях в отношении Трампа как среди журналистов, так и в окружении американских чиновников. Как сообщает издание, одним из должностных лиц, с которым Сассманн контактировал по поводу обвинений бывшего американского лидера в "связях" с Москвой, стал главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер. Сейчас Сассманн фигурирует в расследовании прокурора Джона Дарема."Дарем в процессе расследования обвинил Сассманна в том, что во время той встречи с Бейкером он сделал ложное заявление, сказав Бейкеру, что не представляет интересы какого-либо конкретного клиента. Однако, как утверждает Дарем, записи Перкинса Кои, владельца компании Perkins Coie, показали, что Сассманн выставлял счета за свое рабочее время предвыборному штабу Хиллари Клинтон. Сам Сассманн не признал себя виновным в обмане", — пишет The Nation.Мейер представил отрывки переписки основателей компании, бывших репортеров The Wall Street Journal, с журналистами Reuters, The New York Times, The New Yorker, а также ABC и The Washington Post, вынужденной редактировать многие материалы о "досье Стила", подчеркивая, что газета больше не может отвечать за их правдивость. Согласно документам, представители Fusion GPS настаивали, что серверы российского банка и компании Трампа обменивались сигналами ("пингинг"). Хотя они не могли предъявить доказательств, что они носили какой-либо вредоносный характер, не были маркетинговым спамом или белым шумом.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование о якобы связях штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. В Москве отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы.В Вашингтоне версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против экс-президента. Россиянин Игорь Данченко стал одним из трех обвиняемых, которых установил спецпрокурор Джон Дарем.

