03:39 05.12.2021 (обновлено: 05:10 05.12.2021)
Посольство России в США заявило о праве перемещать войска в своих границах
Посольство в США заявило о суверенном праве России перемещать войска в своих границах
Ранее, ссылаясь на источники в американской разведке, местные СМИ написали о возможности вторжения 175-тысячной российской группировки в соседнюю страну уже в начале будущего года.
"Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории - наше суверенное право. Это никого не касается", — говорится в ответе на запрос вашингтонского бюро газеты Financial Times.
Посольство заявило, что именно НАТО и государства-члены альянса "опрометчиво" передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам.
Дипломаты напомнили, что прошлой весной американские официальные лица также выступали с "истерическими оценками" о подготовке Россией "вторжения" на Украину, и они оказались ложными.
"Все, что нужно сейчас сделать Вашингтону, — заставить правительство (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского выполнять Минские соглашения", — добавило посольство.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.
В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.