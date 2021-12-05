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Посольство России в США заявило о праве перемещать войска в своих границах
Посольство России в США заявило о праве перемещать войска в своих границах - РИА Новости, 05.12.2021
Посольство России в США заявило о праве перемещать войска в своих границах
Москва не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — ее суверенное право, заявило посольство России в США в ответ на спекуляции о... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T03:39
2021-12-05T05:10
в мире
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сша
нато
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Москва не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — ее суверенное право, заявило посольство России в США в ответ на спекуляции о готовящемся вторжении на Украину.Ранее, ссылаясь на источники в американской разведке, местные СМИ написали о возможности вторжения 175-тысячной российской группировки в соседнюю страну уже в начале будущего года.Посольство заявило, что именно НАТО и государства-члены альянса "опрометчиво" передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам.Дипломаты напомнили, что прошлой весной американские официальные лица также выступали с "истерическими оценками" о подготовке Россией "вторжения" на Украину, и они оказались ложными."Все, что нужно сейчас сделать Вашингтону, — заставить правительство (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского выполнять Минские соглашения", — добавило посольство.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211205/posol-1762218883.html
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в мире, украина, киев, сша, нато, вашингтон, россия
03:39 05.12.2021 (обновлено: 05:10 05.12.2021)
 
Посольство России в США заявило о праве перемещать войска в своих границах

Посольство в США заявило о суверенном праве России перемещать войска в своих границах

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Москва не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — ее суверенное право, заявило посольство России в США в ответ на спекуляции о готовящемся вторжении на Украину.
Ранее, ссылаясь на источники в американской разведке, местные СМИ написали о возможности вторжения 175-тысячной российской группировки в соседнюю страну уже в начале будущего года.

"Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории - наше суверенное право. Это никого не касается", — говорится в ответе на запрос вашингтонского бюро газеты Financial Times.

Посольство заявило, что именно НАТО и государства-члены альянса "опрометчиво" передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам.
Дипломаты напомнили, что прошлой весной американские официальные лица также выступали с "истерическими оценками" о подготовке Россией "вторжения" на Украину, и они оказались ложными.
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"Все, что нужно сейчас сделать Вашингтону, — заставить правительство (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского выполнять Минские соглашения", — добавило посольство.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.
В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
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