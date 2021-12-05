https://ria.ru/20211205/rokka-1762241314.html
Президент МФКК планирует обсудить с Путиным ситуацию на границе Белоруссии
Президент МФКК планирует обсудить с Путиным ситуацию на границе Белоруссии - РИА Новости, 05.12.2021
Президент МФКК планирует обсудить с Путиным ситуацию на границе Белоруссии
Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка сообщил РИА Новости, что обсудит с российским президентом... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:43
2021-12-05T12:43
2021-12-05T12:43
в мире
белоруссия
владимир путин
международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка сообщил РИА Новости, что обсудит с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии и вопросы вакцинации.Путин в режиме видеосвязи проведет в воскресенье встречу с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца."Вопрос вакцинации в мире и поддержку российскому офису Красного Креста и нашей гуманитарной деятельности. Мой главный приоритет сейчас - это вакцинация, доступ к вакцинации", - сказал Рокка, отвечая на вопрос о темах предстоящей встречи."Конечно (будет затронута ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии - ред.), мы представим ему наши озабоченности и с другой стороны, что мы делаем на границе вместе с белорусским Красным Крестом. Я не могу предсказать, что он скажет. Но когда я сказал, что лидеры могут влиять на мировую или региональную повестку, я также ожидаю важного ответа с его стороны по этому гуманитарному аспекту", - сказал собеседник агентства.Рокка подчеркнул важность встречи с российским лидером для гуманитарной организации."Это важный момент. Потому что с точки зрения гуманитарной организации, когда у вас есть возможность встретиться с мировыми лидерами, которые могут влиять на мировую повестку, это также возможность рассказать о своих приоритетах, обеспокоенностях, призвать к поддержке. Я очень благодарен за эту возможность", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211204/vertolet-1762198654.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, владимир путин, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Президент МФКК планирует обсудить с Путиным ситуацию на границе Белоруссии
Президент МФКК Рокка планирует обсудить с президентом Путиным кризис на границе Белоруссии
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка сообщил РИА Новости, что обсудит с российским президентом Владимиром Путиным
ситуацию с мигрантами на границе Польши
и Белоруссии
и вопросы вакцинации.
"Вопрос вакцинации в мире и поддержку российскому офису Красного Креста и нашей гуманитарной деятельности. Мой главный приоритет сейчас - это вакцинация, доступ к вакцинации", - сказал Рокка, отвечая на вопрос о темах предстоящей встречи.
"Конечно (будет затронута ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии - ред.), мы представим ему наши озабоченности и с другой стороны, что мы делаем на границе вместе с белорусским Красным Крестом. Я не могу предсказать, что он скажет. Но когда я сказал, что лидеры могут влиять на мировую или региональную повестку, я также ожидаю важного ответа с его стороны по этому гуманитарному аспекту", - сказал собеседник агентства.
Рокка подчеркнул важность встречи с российским лидером для гуманитарной организации.
"Это важный момент. Потому что с точки зрения гуманитарной организации, когда у вас есть возможность встретиться с мировыми лидерами, которые могут влиять на мировую повестку, это также возможность рассказать о своих приоритетах, обеспокоенностях, призвать к поддержке. Я очень благодарен за эту возможность", - подчеркнул он.