https://ria.ru/20211205/putin-1762271704.html
Путин рассказал об указе о награждении волонтеров-медиков
Путин рассказал об указе о награждении волонтеров-медиков - РИА Новости, 05.12.2021
Путин рассказал об указе о награждении волонтеров-медиков
Президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о награждении медалью Луки Крымского волонтеров-медиков, участвующих во всероссийской акции взаимопомощи... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:44
2021-12-05T17:44
2021-12-05T17:44
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о награждении медалью Луки Крымского волонтеров-медиков, участвующих во всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и ставших финалистами добровольческой премии в номинации "Волонтер года"."Могу сообщить, что подписан указ о награждении медалью Луки Крымского волонтеров-медиков, участников всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которые за свою самоотверженную работу в период пандемии вошли в число финалистов в номинации "Волонтер года", - сказал Путин в воскресенье на церемонии вручения премии #МЫВМЕСТЕ.
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общество, владимир путин, россия
Путин рассказал об указе о награждении волонтеров-медиков
Президент Путин рассказал об указе о награждении волонтеров-медиков, участвующих в акции