https://ria.ru/20211205/putin-1762271704.html

Путин рассказал об указе о награждении волонтеров-медиков

Путин рассказал об указе о награждении волонтеров-медиков - РИА Новости, 05.12.2021

Путин рассказал об указе о награждении волонтеров-медиков

Президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о награждении медалью Луки Крымского волонтеров-медиков, участвующих во всероссийской акции взаимопомощи... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T17:44

2021-12-05T17:44

2021-12-05T17:44

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о награждении медалью Луки Крымского волонтеров-медиков, участвующих во всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и ставших финалистами добровольческой премии в номинации "Волонтер года"."Могу сообщить, что подписан указ о награждении медалью Луки Крымского волонтеров-медиков, участников всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которые за свою самоотверженную работу в период пандемии вошли в число финалистов в номинации "Волонтер года", - сказал Путин в воскресенье на церемонии вручения премии #МЫВМЕСТЕ.

https://ria.ru/20211205/volonter-1762270069.html

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общество, владимир путин, россия