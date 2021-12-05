https://ria.ru/20211205/putin-1762269157.html
Путин поддержит любые инициативы в пользу волонтеров
Путин поддержит любые инициативы в пользу волонтеров - РИА Новости, 05.12.2021
Путин поддержит любые инициативы в пользу волонтеров
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит любые инициативы в пользу волонтеров, в том числе по их страхованию. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:18
2021-12-05T17:18
2021-12-05T17:34
общество
владимир путин
единая россия
госдума рф
россия
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит любые инициативы в пользу волонтеров, в том числе по их страхованию."И, конечно, я безусловно поддержу все ваши начинания, в том числе и работу в государственных органах, в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения. В том числе это касается и страхования добровольцев", - сказал он на церемонии награждения победителей международной премии "Мы вместе 2021".Председатель комитета ГД РФ по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") ранее сообщил, что законопроект об обязательном медицинском страховании волонтеров внесут в Госдуму в осеннюю сессию.В сообщении пресс-службы партии приводится заявление политика о том, что проект закона о медстраховании волонтеров будет внесен в нижнюю палату "Единой Россией" в осеннюю сессию.
https://ria.ru/20211205/zhelanie-1762269269.html
https://ria.ru/20211205/volonter-1762270069.html
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общество, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия, артем метелев (депутат)
17:18 05.12.2021 (обновлено: 17:34 05.12.2021)
Путин поддержит любые инициативы в пользу волонтеров
Президент Путин поддержит любые инициативы в пользу волонтеров, в том числе по страхованию