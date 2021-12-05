https://ria.ru/20211205/pushilin-1762256422.html
ДНР старается смягчать преступления Киева, заявил Пушилин
ДНР старается смягчать преступления Киева, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.12.2021
ДНР старается смягчать преступления Киева, заявил Пушилин
ДНР старается смягчать преступления со стороны Киева, потому что понимает, к чему приведет обострение, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:22
2021-12-05T15:22
2021-12-05T15:22
в мире
оон
москва
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513758_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_222596486c6270463742e4b5d38374fd.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ДНР старается смягчать преступления со стороны Киева, потому что понимает, к чему приведет обострение, заявил глава республики Денис Пушилин."К чему может это все привести, еще больше понимаем и ценим каждую человеческую жизнь, поэтому с нашей стороны мы стараемся даже где-то смягчать вынужденно, даже хотелось бы сказать совершенно другими словами и описать те преступления со стороны Киева, военные преступления, которые продолжают совершаться, но мы понимаем, что идти по пути обострения, к чему это и так ведет, наши шаги могут эту ситуацию еще, наоборот, где-то усугубить", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Он добавил, что ДНР, порой "сцепив зубы", старается купировать эту ситуацию."Не всегда это все описываем в средствах массовой информации, так происходит. Вынужденно так происходит", - заключил глава ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/donbass-1762252113.html
https://ria.ru/20211205/obostrenie-1762243111.html
москва
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513758_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_511f6bc226231f1ece0b756e68e35fb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, москва, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр