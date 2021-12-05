https://ria.ru/20211205/pushilin-1762256422.html

ДНР старается смягчать преступления Киева, заявил Пушилин

ДНР старается смягчать преступления Киева, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.12.2021

ДНР старается смягчать преступления Киева, заявил Пушилин

ДНР старается смягчать преступления со стороны Киева, потому что понимает, к чему приведет обострение, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T15:22

2021-12-05T15:22

2021-12-05T15:22

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москва

денис пушилин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ДНР старается смягчать преступления со стороны Киева, потому что понимает, к чему приведет обострение, заявил глава республики Денис Пушилин."К чему может это все привести, еще больше понимаем и ценим каждую человеческую жизнь, поэтому с нашей стороны мы стараемся даже где-то смягчать вынужденно, даже хотелось бы сказать совершенно другими словами и описать те преступления со стороны Киева, военные преступления, которые продолжают совершаться, но мы понимаем, что идти по пути обострения, к чему это и так ведет, наши шаги могут эту ситуацию еще, наоборот, где-то усугубить", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Он добавил, что ДНР, порой "сцепив зубы", старается купировать эту ситуацию."Не всегда это все описываем в средствах массовой информации, так происходит. Вынужденно так происходит", - заключил глава ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/donbass-1762252113.html

https://ria.ru/20211205/obostrenie-1762243111.html

москва

донецкая народная республика

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