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ДНР старается смягчать преступления Киева, заявил Пушилин
ДНР старается смягчать преступления Киева, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.12.2021
ДНР старается смягчать преступления Киева, заявил Пушилин
ДНР старается смягчать преступления со стороны Киева, потому что понимает, к чему приведет обострение, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:22
2021-12-05T15:22
в мире
оон
москва
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ДНР старается смягчать преступления со стороны Киева, потому что понимает, к чему приведет обострение, заявил глава республики Денис Пушилин."К чему может это все привести, еще больше понимаем и ценим каждую человеческую жизнь, поэтому с нашей стороны мы стараемся даже где-то смягчать вынужденно, даже хотелось бы сказать совершенно другими словами и описать те преступления со стороны Киева, военные преступления, которые продолжают совершаться, но мы понимаем, что идти по пути обострения, к чему это и так ведет, наши шаги могут эту ситуацию еще, наоборот, где-то усугубить", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Он добавил, что ДНР, порой "сцепив зубы", старается купировать эту ситуацию."Не всегда это все описываем в средствах массовой информации, так происходит. Вынужденно так происходит", - заключил глава ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/donbass-1762252113.html
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донецкая народная республика
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в мире, оон, москва, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:22 05.12.2021
 
ДНР старается смягчать преступления Киева, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что республика старается смягчать преступления со стороны Киева

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ДНР старается смягчать преступления со стороны Киева, потому что понимает, к чему приведет обострение, заявил глава республики Денис Пушилин.
"К чему может это все привести, еще больше понимаем и ценим каждую человеческую жизнь, поэтому с нашей стороны мы стараемся даже где-то смягчать вынужденно, даже хотелось бы сказать совершенно другими словами и описать те преступления со стороны Киева, военные преступления, которые продолжают совершаться, но мы понимаем, что идти по пути обострения, к чему это и так ведет, наши шаги могут эту ситуацию еще, наоборот, где-то усугубить", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 14:53В мире
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Он добавил, что ДНР, порой "сцепив зубы", старается купировать эту ситуацию.
"Не всегда это все описываем в средствах массовой информации, так происходит. Вынужденно так происходит", - заключил глава ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Разведение сил в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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В миреООНМоскваДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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