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Министр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе

Министр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021

Министр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе

Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный посетили передовые позиции украинских военнослужащих в... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T22:46

2021-12-05T22:46

2021-12-05T22:46

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КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный посетили передовые позиции украинских военнослужащих в Донбассе, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба Операции объединенных сил."Сегодня в район проведения операции Объединенных сил прибыли Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. В канун тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих наградами и ценными подарками… Кроме того, вместе с Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком чиновники побывали на передовых позициях, где поздравили воинов с наступающим праздником и отметили лучших", - говорится в сообщении в Facebook штаба.

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в мире, украина, донбасс, facebook, ситуация в днр и лнр, алексей резников, валерий залужный