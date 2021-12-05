Германия продолжает издеваться над Украиной и подыгрывать России

07:27 05.12.2021 (обновлено: 09:18 05.12.2021)
"Нафтогаз" назвал решение ФРГ по "Северному потоку — 2" "издевательством"
Глава "Нафтогаза" Витренко назвал решение ФРГ по "Северному потоку — 2" издевательством
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством" решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", сообщает издание Euractiv.
По его мнению, газопровод "Северный поток — 2" не должны сертифицировать, поскольку он якобы "не соответствует правилам Евросоюза".
"Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет", — заявил Витренко.
Глава "Нафтогаза" настаивает, чтобы на всех участках были альтернативные поставщики.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.
В ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком Минэнерго назвали это решение "исключительно регуляторным".
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.